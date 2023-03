Keanu Reeves llevará a John Wick a “asumir las consecuencias” de sus actos

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Keanu Reeves considera que si hay un asesino a sueldo que debería ser redimido es John Wick, su personaje en la película homónima que este viernes estrena su cuarta entrega y que, según dijo a EFE, llevará al matón a “asumir las consecuencias” de sus decisiones.

“Él estaba tratando de salir de ese mundo y ¿se arrepiente de las decisiones que tomó? Sí, probablemente en algún momento. Él era solo un niño recogido en la calle que fue manipulado y forzado y luego se convirtió en quien es y creo que ahora tiene que asumirlo”, aseguró el actor nacido en Beirut.

Reeves se sumergió en el oscuro mundo de “John Wick” por primera vez en 2014. La historia, escrita por Derek Kolstald y dirigida por Chad Stahelski, retrataba el regreso al mundo del crimen de un asesino a sueldo retirado que buscaba venganza tras el asesinato a manos de la mafia rusa de su amado perro, el último regalo de su fallecida esposa.

A lo largo de las dos películas siguientes, Wick reafirma su título como uno de los sicarios más eficaces del mundo criminal y, después de confiar en la gente errónea y librar un sinfín de batallas a muerte, continúa con la búsqueda de algo que nunca ha podido tener: su libertad.

“John Wick: Chapter 4” no será la excepción y volverá a llevar al límite del sufrimiento al entrañable antihéroe, quien ahora tendrá que rendir cuentas con el destino sobre sus actos y desesperadamente buscará escapar de la vida de asesino.

“Nos gustaba la forma de contar historias del escritor Joseph Campbell: encuentras a tu héroe y una de las formas de ganarte el cariño del público es haciéndolo sufrir y llevarlo con él. No importa cuánto sufra, siempre saldrá adelante”, confesó a EFE Stahelski.

El éxito de la historia ha sido tal que la crítica ha considerado que la interpretación de Reeves como Wick es una de las mejores de su carrera y el filme ha marcado precedentes de estilo en la categoría de acción.

Además, el universo sigue creciendo, pues actualmente se están desarrollando varios proyectos derivados de la historia para cine y televisión, como la cinta “Ballerina” y la precuela “The Continental”.

Para el director, una de las razones por las que cree que el público pudo conectar tan fuertemente con Wick es la naturaleza y la “fuerza imparable” que este representa.

“Es fácil empatizar con él porque no se rinde, pase lo que pase tiene una causa honorable y sigue perseverando (…). Creo que su fuerza de voluntad es una cualidad muy admirable de él”, explicó.

EL filme de casi tres horas de duración mezcla impactantes y divertidas escenas de acción e introduce a villanos bien desarrollados, con los que Reeves tendrá que batirse a muerte.

A sus 58 años, el actor sigue demostrando que está en forma para ejecutar difíciles coreografías de pelea, pero confiesa que no puede negar que comienza a sentir el paso de los años en su cuerpo.

“La vida es vida y esta tiene muerte, por eso no puedo correr y saltar y jugar tanto como antes (…), intento reconocerlo y aceptarlo, pero es algo que me aflige”, dijo Reeves.

El actor consolidó su carrera con la icónica trilogía de ciencia ficción “The Matrix”, aunque para entonces ya había probado el éxito con filmes como “Point Break” (1991) y “Speed” (1994).

Reeves, además, ha sido reconocido por su labor filantrópica y altruista y su humildad lo ha llevado a ser considerado una de las personalidades más solidarias de Hollywood.

Sin embargo, le cuesta trabajo verse como un modelo a seguir para la sociedad.

“Espero que el trabajo que hago y las historias que cuento puedan tener algún tipo de impacto positivo”, puntualizó el actor.

Mónica Rubalcava