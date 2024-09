Ken Salazar: Relación México-EE.UU. seguirá pese a polémicas reformas en Congreso mexicano

Ciudad de México, (EFE).- México y Estados Unidos atraviesan por un momento histórico en el que la fuerte relación binacional podrá transitar las polémicas reformas que revisa el Congreso mexicano, al Poder Judicial y la desaparición de reguladores autónomos, aseguró este miércoles el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar.

“La integración económica va a seguir (entre México y EE.UU.) y llevamos una relación muy fuerte, entonces la economía va a seguir fuerte. Ya yo di mis comentarios sobre las reformas (en el Congreso mexicano) y de cualquier manera todo eso va a trascender y vamos a llegar y vamos en buen camino”, comentó al concluir la ‘Tercera Convención Nacional: Un nuevo futuro compartido’, realizada en Ciudad de México por la American Society (Amsoc).

Antes el embajador estadounidense advirtió que reformas al Poder Judicial y la desaparición de reguladores autónomos “preocupaban a los inversionistas estadounidenses” y que ambas “podrían traer repercusiones” al país y al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

No obstante, afirmó que México es el socio más importante de Estados Unidos en el hemisferio y esto no cambiará.

“Vemos a México como el socio más importante del hemisferio, eso no va a cambiar”, dijo.

Salazar consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha “dado la vida por México” y se puede proclamar como “un campeón muy importante” para la integración en Norteamérica y el T-MEC.

Y al mismo tiempo observó con confianza la llegada de la primera mujer presidenta en Norteamérica y México, Claudia Sheinbaum, quien dijo es una persona que conoce el mundo, a EEUU y México.

“Hemos llegado a un tiempo donde las mujeres están tomando su lugar en la mesa del poder”, expresó.

México y EEUU desmanteladores de carteles de la droga

Por su parte, Salazar enfatizó que parte del momento histórico entre ambas naciones recae también en el desmantelamiento conjunto de los cárteles de la droga y la reducción del tráfico de armas.

“Estamos desmantelando estos cárteles (de la droga) paso a paso”, celebró.

Asimismo, reconoció la labor de los mexicanos que participaron en la captura de narcotraficantes como los hijos del capo mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, Ovidio Guzmán, conocido como ‘el Ratón’ y uno de los objetivos prioritarios de EEUU contra el fentanilo.

Además de la captura del llamado capo de capos Rafael Caro Quintero y la reciente entrega de Joaquín Guzmán López, también parte de la célula de los ‘Chopitos’ y del capo Ismael ‘el Mayo Zambada’, cofundador del Cartel Sinaloa.

En ambos casos destacó las pérdidas humanas que se pagaron por sus capturas, mientras festejó “una nueva etapa del control de las armas y el tráfico de armas” de Estados Unidos hacia México.

En este sentido, lamentó que tanto el fentanilo que producen cárteles mexicanos para todo el mundo como las armas que llegan de Estados Unidos a México se utilicen para asesinar a miles de personas.

En este sentido, precisó que el fentanilo es la causa de muerte de por lo menos 6.000 estadounidenses y reconoció que 70 % de las armas del crimen organizado en México provienen de EEUU.

Muro o modernización de la frontera

El diplomático también destacó que la relación bilateral entre ambas naciones ha escalado a atender el histórico flujo de migrantes hacia Norteamérica, mientras está en juego modernizar la frontera compartida o levantar un muro entre los dos países, en medio de la elección presidencial en EEUU.

Salazar recordó que en el pasado los problemas migratorios se atendían por cada uno de los países; sin embargo, resaltó, “estamos alineados” y también se posicionó por atender las causas que generan la migración en la región, con un flujo de 20 millones de migrantes.

Además, dijo que hoy la discusión fronteriza se centrará en levantar un muro en los más de 3.000 kilómetros compartidos o en modernizar la frontera.

“Será la visión de algunos que quieren nada más un muro entre Estados Unidos y México o será la visión de que llegamos a una frontera moderna que tenga lo que se requiere a proteger el ambiente, que veamos lo que se puede hacer en lugares olvidados”, concluyó.