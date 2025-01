Kenia ratifica su poderío en la carrera de San Silvestre brasileña

Río de Janeiro, (EFE).- Kenia ratificó este año en São Paulo su poderío en la carrera internacional de San Silvestre, la principal competición atlética de Brasil, con el debutante Wilson Kiprono Too como vencedor en la prueba masculina y Agnes Keino como ganadora en la disputa femenina.

Too, de 33 años, y que completó los 15 kilómetros reglamentarios por las principales calles de la mayor ciudad brasileña en 44 minutos y 21 segundos, lideró la prueba desde el comienzo, bajo el acecho inicial del tanzano Joseph Panga, que terminó en el segundo lugar.

El tercer puesto fue para el también keniano Reiben Pogisho Longosiwa.

Too logró su primera victoria en la San Silvestre luego de aislarse en la carrera a partir del kilómetro cinco, cuando dejó atrás a Panga y continuó en solitario hasta el final.

En la categoría femenina, Keino, de 36 años, terminó la carrera en 51 minutos y 26 segundos, después de dominar con holgura la competición, por delante de la también keniana Cynthia Chemweno y de la brasileña Nubia de Oliveira, que alcanzaron el segundo y tercer lugar del podio, respectivamente.

Fue también la primera victoria de Keino en una San Silvestre y el octavo triunfo seguido de una keniana en la competición.

Este es el segundo año consecutivo en el que los kenianos dominan en la San Silvestre, competición que desde 2011 es vencida por atletas africanos o de Medio Oriente tanto en masculino como en femenino.

La última victoria de un latinoamericano fue en 2010, cuando el brasileño Marílson Gomes dos Santos se impuso en la prueba masculina.

En 2023 los vencedores fueron los también kenianos Timothy Kiplagat en la prueba masculina y Catherine Reline en la femenina.

En su 99ª edición Brasil tuvo una participación destacada en la competición al alcanzar el tercer puesto en la categoría femenina y el cuarto en la masculina, con Johnatas Cruz.

La carrera San Silvestre, la más tradicional de Brasil, contó este año con más de 37.000 atletas inscritos, un nuevo récord, que desde primeras horas del día vivieron el tradicional ambiente festivo de la competición, bajo un intenso sol en la capital paulista.

Este año, los campeones de las categorías masculina y femenina recibieron 59.700 reales (unos 9.675 dólares o 9.299 euros).

En total, la carrera otorgó premios por 281.900 reales (45.688 dólares), reafirmando su posición como la más importante de América Latina.