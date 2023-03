Kenti Robles impulsa la marca México en Estados Unidos

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), (EFE).- “Mex Tour W”. Con este eslogan la selección femenina de México lanzó su primera gira por Estados Unidos. La Tri ya atrae a patrocinadores internacionales como AT&T, Bud Light y Wells Fargo. Jugará amistosos en Chicago y Houston en abril. “Si hace diez años me hubieran dicho que nuestro fútbol femenino tendría este crecimiento lo habría pensado a años luz”, asegura en una entrevista con EFE Andrea Rodebaugh, directora de las selecciones femeninas mexicanas.

Kenti Robles, defensa del Real Madrid, es una de las estrellas que promoverán la marca de México en Estados Unidos. La federación mexicana y el Soccer United Marketing (SUM), el brazo comercial de la Major League Soccer, firman colaboraciones estratégicas para impulsar el valor y reconocimiento de sus marcas. El ‘Mex W’ lo hará el 8 de abril en Chicago y el 11 del mismo mes en Houston, ciudades con una comunidad latina de más de un millón de personas.

Una parte importante de mérito en este crecimiento es de Andrea Rodebaugh. Fue capitana de la selección mexicana de 1994 a 1999 y, tras catorce años de trabajo con la FIFA en desarrollo de valor para el fútbol femenino y estudios de licenciatura en la Universidad de California en Berkeley y posgrados en la Universidad de la Sorbona en París y en la UNAM, se dedica ahora a estructurar el movimiento de su país con el objetivo puesto en el Mundial de 2027.

“Es un gran reto, es una posición que antes no existía. Debemos crear, estructurar. Es lo que se necesitaba porque el fútbol femenil ha crecido tanto y tiene unas particularidades específicas. Hay que atender esas necesidades y ayudaremos a encaminar a la selección hacia mejores horizontes”, asegura Rodebaugh a EFE.

El apoyo de patrocinadores internacionales y la colaboración con el SUM, la MLS y la NWSL (la liga femenina de EEUU) es fundamental para proporcionar a las jugadoras mexicanas más visibilidad y mejores condiciones económicas. Al mismo tiempo, la vitrina internacional ayudará a inspirar a las jóvenes y acercarlas al fútbol.

“El apoyo de los patrocinadores es sumamente importante. Todavía tenemos mucho por crecer y la idea del Mex Tour es ofrecer un gran espectáculo, que se vea lo mucho que ha crecido el fútbol femenil y que ellos lo vean como una oportunidad de inversión no sólo en el fútbol femenino, sino también en las jugadoras”, afirma.

“Se sigue fortaleciendo la relación con el SUM. Es importante fortalecer los clubes. Hay mucho intercambio de apoyo entre los equipos y eso nos beneficia mucho en la selección”, prosigue.

Tiene claro que queda mucho trabajo por hacer para que las jóvenes chicas interesadas en el fútbol no vivan las dificultades tenidas por las anteriores generaciones, como la de Rodebaugh, cuando todavía no existía una liga femenina profesional en México.

De hecho, Rodebaugh, una de las mejores centrocampistas de su época, emigró para competir en Estados Unidos, Francia y Japón.

“Mi experiencia de 2000 para acá es un mundo de diferencia. Incluso hace diez años si me hubieran dicho que México tendría una liga profesional femenil lo habría pensado a años luz. Ahora creo que hay muchas decisiones que se toman, que a lo mejor se tardan en implementar. Pero el fútbol femenino vive un momento muy especial y eso se ve reflejado en México”, considera Rodebaugh.

“Lo que se ha logrado en cinco años de la LigaMX femenina demuestra que se está generando un cambio. Esto va a seguir por esa misma línea. En mi época no había ligas, apenas empezaban las competencias internacionales. Estas generan más desarrollo”, agrega.

Una gran fuente de talento para la selección femenina viene de Estados Unidos y por esta razón la Federación mexicana tiene una red de ojeadores en ambos lados de la frontera que dan seguimiento a los perfiles más destacados.

“Es importante la detección de talento a las más tempranas edades posibles para poder desarrollar talento. Y necesitamos generar un espectáculo para atraer a más patrocinadores. Es un esfuerzo deportivo”, dijo Rodebaugh.

Esa cuna de talento se suma a elementos de más recorrido, que juegan en Estados Unidos o, como en el caso de la defensa del Real Madrid Kenti Robles, en Europa.

“La aportación de las jugadoras que están jugando en Estados Unidos y en Europa ayuda a generar una cultura. Para nosotros es importante que tengan oportunidades de jugar fuera”, asegura Rodebaugh.

El vínculo entre México y Estados Unidos es cada vez más estrecho. El año pasado, el Mex Tour de la selección masculina llevó al Tri a Orlando, Dallas, Glendale, Chicago y Atlanta.

Este año, Glendale recibirá el 19 de abril al Tri en el nuevo Continental Clásico, un amistoso que medirá cada año a Estados Unidos con un seleccionado del Norte, Centro o Sudamérica. EFE

