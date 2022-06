Kerr apoya a Klay Thompson y elogia el juego físico de Draymond Green

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Steve Kerr, técnico de los Golden State Warriors, consideró que el poco protagonismo tenido por Klay Thompson en los primeros dos partidos de las Finales NBA contra los Boston Celtics se debe a que está “tomando malos tiros”, pero no tiene dudas de que su jugador sabrá reivindicarse.

“Klay está forzando un poco, está tomando malos tiros, pero no estoy preocupado. Klay sabe responder a estas cosas. Lo importante es tomar buenos tiros con ritmo. Si lo hacemos, y lo hacemos como equipo, nos dará mejores opciones”, dijo Kerr en la rueda de prensa previa al tercer partido de esta serie, igualada 1-1.

El preparador de los Warriors elogió además a Draymond Green, un jugador que ha recibido críticas en los últimos días por su juego defensivo particularmente agresivo.

“Dejo que sea sí mismo. Da lo mejor cuando juega con emoción. Jugó un gran partido (el pasado domingo), recibió la primera falta técnica pronto, pero luego no protestó a los árbitros”, dijo.

“Su juego es físico, pero lo importante es que no se meta con los árbitros”, agregó.

En su intervención, Kerr elogió a su equipo por tener la fortaleza mental para poder ganar a domicilio incluso contra los equipos más preparados de la NBA en ‘playoffs’ y manifestó su aprecio por el trabajo que está haciendo Andrew Wiggins.

Además, alabó a Wiggins por ser “un excelente defensa” que en los últimos años ha aprendido a “estar preparado para prever lo que puede pasar” y que parte del mérito es que forma parte de un equipo con experiencia y mentalidad ganadora.