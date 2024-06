Kidd: “No podemos concederles siete triples en el primer cuarto”

Boston (EE.UU.), (EFE).- Jason Kidd, técnico de los Dallas Mavericks, aseguró que su equipo no puede permitirse “conceder siete triples en el primer cuarto” a los Boston Celtics, que arrollaron a los texanos por 107-89 en el primer partido de las Finales NBA.

“Son el mejor equipo de la NBA, lo son por algo. Generaron 27 triples en la primera mitad. Tenemos que ser mejores, no podemos concederles siete triples en el primer cuarto. Tenemos que mejorar. La tensión no puede ser una excusa”, aseguró Kidd en la rueda de prensa posterior al partido del TD Garden.

Los Celtics destrozaron a los Mavericks en el primer partido de las Finales impulsados por el extraordinario regreso de Porzingis, quien selló 20 puntos, seis rebotes y tres tapones saliendo del banquillo.

Jaylen Brown firmó 22 puntos y Jayson Tatum aportó 16, 11 rebotes y 5 asistencias, aunque también perdió 6 balones.

Doncic firmó 30 puntos y 10 rebotes, pero solo dio una asistencia, un dato poco habitual para la estrella eslovena.

“Los Celtics nos lo hicieron difícil. Nosotros tenemos que mover mejor el balón. Vamos a hacerlo mejor en el segundo partido”, dijo Kidd.

“KP (Kristaps Porzingis) fue grande, conectó tiros, tapó tiros, les dio chispa al salir del banquillo. Tenemos que complicarle el trabajo”, insistió.