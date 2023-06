Koepka reconoce que nadie en el LIV sabía del acuerdo con la PGA

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Brooks Koepka, primer jugador del LIV Golf en coronarse campeón de un ‘grande’, reconoció que ni él ni sus compañeros sabían “nada” sobre la fusión entre su circuito, el DP World Tour y el PGA Tour anunciada la semana pasada, que volvió a sacudir el mundo del golf internacional.

“Hubo sorpresa porque nosotros no sabíamos nada de eso. Creo que eso fue lo que más nos impactó”, afirmó Koepka, ganador de cinco ‘grandes’ en su carrera, incluido el último Campeonato de la PGA, en una rueda de prensa previa al comienzo del Abierto de Estados Unidos en Los Ángeles.

Koepka fue una de las grandes figuras del golf que el año pasado decidieron dejar la PGA Tour para sumarse al nuevo circuito LIV Golf, financiado por el gobierno de Arabia Saudí y con premios económicos millonarios.

“Las partes han firmado un acuerdo que combina los negocios y derechos comerciales relacionados con el golf del PIF (incluido LIV Golf) con los negocios y derechos comerciales del PGA Tour y el DP World Tour en una nueva entidad con ánimo de lucro, de propiedad colectiva, para garantizar que todas las partes interesadas se beneficien de un modelo que ofrezca la máxima emoción y competición entre los mejores jugadores del juego”, anunciaron entonces los tres circuitos en un comunicado.

Esta noticia ha sido mal recibida por algunos golfistas que se quedaron fieles al PGA Tour en pleno terremoto, pero Koepka consideró que hubo más tensión en los medios que entre los propios jugadores.

“No creo que haya habido mucha tensión entre jugadores en general. Creo que es algo que se ha montado en los medios, más que entre los jugadores. No me fijé mucho en eso. Intenté prepararme para esta semana”, aseguró Koepka.

“No iba a perder tiempo viendo las noticias que salieron la semana pasada”, sentenció.