Kristaps Porzingis deja los Mavericks y se marcha a los Wizards

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Kristaps Porzingis abandonará los Dallas Mavericks para incorporarse a los Washington Wizards, informó la cadena ESPN y el portal The Athletic.

Adrian Wojnarowski (ESPN) y Shams Charania (The Athletic), dos de los periodistas con mejores fuentes dentro de la liga, desvelaron esta operación a menos de media hora de que se cerrara el mercado de traspasos en la NBA.

Porzingis, que empezó su carrera profesional en el baloncesto español, se irá a unos Wizards que recibirán asimismo una elección de segunda ronda del draft.

A cambio, los de Wasghinton enviarán a los Mavericks a Spencer Dinwiddie y Davis Bertans, letón como Porzingis y que también pasó por la ACB de España antes de dar el salto a la NBA.

Tras jugar tres temporadas con los New York Knicks y estar fuera de las canchas en el curso 2018-2019 por lesión, Porzingis llegó en 2019 a los Dallas Mavericks, que confiaban en que el pívot escoltara a su estrella Luka Doncic para aspirar a grandes metas en la NBA.

Los objetivos no se han cumplido ya que los Mavericks cayeron en primera ronda de los playoffs en las dos últimas temporadas ante Los Angeles Clippers.

Con un rendimiento afectado a menudo por las lesiones, Porzingis, fue uno de los señalados -especialmente por la última eliminación- y su salida circulaba en los rumores de la NBA desde hace tiempo.

Esta temporada ha promediado 19,2 puntos, 7,7 rebotes y 2 asistencias por encuentro.

La NBA está viviendo este jueves su frenética jornada de cierre de mercado, que ha dejado varias operaciones de gran envergadura hasta el momento.

La más destacada es la que llevará a James Harden y Paul Millsap a los Philadelphia 76ers, que a cambio enviarán a los Brooklyn Nets a Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond y dos elecciones de primera ronda del draft.

Los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo también movieron ficha en las últimas horas del mercado y ficharon al español Serge Ibaka, que tratará de lograr su segundo anillo (tras el que consiguió con Toronto Raptors) con los actuales campeones de la NBA.