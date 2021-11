Kurt persigue la canción que cambiará su vida tras lanzar el álbum “La vida”

Ciudad de México, (EFE).- “Estoy esperando que una canción cambie mi vida”, dijo durante una entrevista con Efe el cantante mexicano Kurt, para quien cada día que pasa es una oportunidad para trabajar en su búsqueda, y cuyo esfuerzo lo ha llevado a “La vida”, su segundo álbum de estudio.

“Con este disco estoy siendo fiel a lo que creo que soy, y creo que en todas las colaboraciones que hice los artistas trajeron sus estilos a mi estilo”, explica el cantante, quien además presenta el lanzamiento del tema “No te olvido” junto a su compatriota Carín León.

Kurt comenzó la escritura del álbum a finales de su gira para “En medio de este ruido”, su primer material. No obstante muchas de las canciones nacieron en los casi dos años de la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Para el cantante de 32 años era importante no separarse de esa primera esencia musical y compositiva que mostró en temas como “La mujer perfecta”, con la que cautivó al público al inicio de su carrera.

No por ello se cerró a la posibilidad de explorar otros géneros de la mano de grandes exponentes.

“El pop viene de la palabra popular y creo que este género se nutre de todos los demás géneros y por eso he podido hacer canciones que tienen tintes de ‘reggae’ por ejemplo y eso es algo que la gente agradece, al igual que mis baladas, o los temas ‘country’, creo que no hay un límite en este estilo”, relata Kurt.

Es precisamente su amor por el “reggae” lo que lo llevó a cumplir un sueño en este disco con la colaboración que hizo al lado de su ídolo, el líder de la agrupación Cultura Profética, Willy Rodríguez, con quien presentó “Nadie nos entiende” como antesala a “La vida”.

“Para mí Willy es como de esos ‘OG’ (gángsters originales), un artista de verdad. Para mí es un maestro y esa colaboración no me la creo”, dice el cantante.

REGIONAL POP

Kurt recuerda que por ser originario de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, era común que sus fanáticos le pidieran una canción en el estilo del regional mexicano. Sin embargo, él confiesa que no se sentía apto para cantar como el género lo requiere.

Lo más cercano que estuvo del regional fue su colaboración con Carín León, uno de los artistas en el ámbito más populares y versátiles del momento, a quien contactó por Instagram, pero con quien concretó un estilo diferente al que le solicitaban.

“Si le ven el sombrero a Carín es porque le gusta usar sombrero, pero en realidad es una canción country”, aclara Kurt.

“Yo fui el que le escribió a Carín para decirle que me gustaba mucho lo que hacía. Nos seguimos escribiendo y un día le dije tengo está canción, ¿qué onda?, y le encantó”, recuerda.

“No te olvido”, el tema con Carín, abre lo que resta del disco con un vídeo que grabaron juntos y adelanta que también tendrá contenido audiovisual la canción homónima al disco, “La vida”, que es una de las más significativas para el cantante.

DE LA VIDA A LA MUERTE

“El disco trae de todo: amor, desamor y vivencias muy personales. Hay una canción que tiene la voz de mi abuelo, se llama ‘Loli’ por mi abuela; otra se llama ‘Amanecí nublado’ y es una despedida a las personas que ya no están. Va de la vida a la muerte y todas las emociones que van en medio”, agrega.

Pero esta segunda entrega no solo tiene la participación de su ídolo Willy. En la batería también compartió trabajo con el músico estadounidense Vincent “Vinnie” Colaiuta, quien ha colaborado con artistas como Leonard Cohen o Eric Clapton.

“Tenerlo en una de mis canciones es un sueño, también haber podido grabar en estudios emblemáticos como el EastWest fue muy bonito y creo que sónicamente lo expresa el disco”, asegura el artista.

Kurt espera regresar a los escenarios en febrero de 2022 y dice estar listo para ello.