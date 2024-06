Kyrie Irving: “Ellos hicieron su trabajo en casa, ahora nos toca a nosotros”

Boston (EE.UU.), (EFE).- Kyrie Irving, de los Dallas Mavericks, aseguró que los Boston Celtics hicieron su trabajo al ganar los dos primeros partidos de las Finales NBA en Dallas, pero destacó que ahora les toca a los texanos hacer los deberes en su campo.

“Creo que nosotros mismos nos ganamos un poquito, con balones perdidos y rotaciones defensivas. Les dimos muchas segundas oportunidades para anotar”, dijo Irving en la rueda de prensa posterior al encuentro de Boston, perdido 105-98 por los texanos.

“Es un gran test para nosotros. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, ganaron los dos en casa. Ahora nos toca a nosotros. Ellos hicieron su trabajo, ahora es nuestro trabajo”, agregó.

Irving no pasó de los 16 puntos con un modesto siete de 18 en tiros de campo en el segundo partido y reconoció que está decepcionado por su rendimiento.

“Estoy un poco decepcionando por no poder conectar más tiros. Obviamente me defienden Derrick White y Jrue Holiday (dos excelentes jugadores en defensa) pero creo que tuve ventaja en algunas posesiones y tuve que anotar”, dijo.

Irving aseguró además que toma la principal responsabilidad de esta derrota, pero destacó que su equipo se debe mantener con confianza de cara al tercer y cuarto partido de las Finales, fijados el miércoles y el viernes en Dallas.