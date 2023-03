La Academía Latina anuncia cambios en categorías y áreas de los premios 2023

Miami, (EFE).- La Academia Latina de la Grabación, organizadora de los Grammy latinos, anunció dos nuevas categorías, una de ellas para canciones en lengua portuguesa y una nueva área en estos premios, además de cambios en las existentes, con el fin de acompañar la “evolución constante” de la música.

“Nuestro compromiso es servir y representar apropiadamente a los creadores de música latina”, dijo Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia con sede en Miami, en un comunicado dos días antes del inicio del proceso de inscripción de candidaturas para la edición de los premios correspondiente a 2023.

Una de las novedades es la creación de un Área de Composición, para reconocer “la excelencia escrita, la profesión y el arte de componer canciones”.

Los compositores candidatos en esa área deben tener un mínimo de seis canciones recién escritas por las que reciban crédito como compositor o co-compositor y de las que no sean intérpretes, productores o ingenieros, dice el comunicado.

Las nuevas categorías son Mejor Canción de Cantautor y Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa.

Para ser elegible en la nueva categoría en el Área de Cantautor, por lo menos el 51 % de la letra del sencillo o el corte debe ser en español, portugués o cualquier dialecto autóctono regional y debe pertenecer a un álbum actual de cantautor que compite en la categoría de Álbum de Cantautor ese año.

La nueva categoría dentro del Área de Lengua Portuguesa “reconoce la enorme cantidad de música urbana que se está creando en Brasil y Portugal”, subraya la Academia.

Los sencillos o cortes de esta categoría nueva pueden incluir una fusión de estilos urbanos con otros géneros siempre que el carácter urbano predomine.

Además, la Academia anunció una modificación en la categoría Álbum del Año, que establece que por lo menos el 51 % del tiempo total de los álbumes en el Área General debe ser material recién grabado.

Se otorga al artista o al(a los) productor(es), ingeniero(s), mezclador(es), masterizador(es) y compositor(es) de 33% del tiempo total del álbum si no es el propio artista quien lo recibe.

En las categorías de Canción, ahora es obligatorio incluir la fecha de composición cuando se inscribe un producto.

También hay nuevos criterios para Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, pues “se otorga al(a los) ingeniero(s) de grabación e ingeniero(s) de mezcla acreditado(s) con al menos un 33 % del álbum y masterizador(es) acreditados con al menos 51% del álbum dentro del Área de Producción”.

Todas las actualizaciones entrarán en vigor de inmediato para la próxima entrega anual de los premios, que tendrá lugar en noviembre en una ciudad aun no anunciada oficialmente, aunque ha trascendido que se baraja Sevilla (España).

El proceso de inscripción en línea del Latin Grammy de este año empieza el jueves, 23 de marzo de 2023.