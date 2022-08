La actriz Barbie Ferreira se une a Ariana Debose en “House of Spoils”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La actriz neoyorquina Barbie Ferreira, conocida por su papel en la serie “Euphoria”, formará parte del reparto del thriller psiscológico “House of Spoils” (Prime Video) que protagonizará la hispana Ariana DeBose, anunció la plataforma.

Ferreira fue noticia la semana pasada tras hacer público que abandonaba el famoso drama adolescente “Euphoria” de cara a su tercera temporada.

“Después de cuatro años encarnando al especial y enigmático personaje de Kat, tengo que despedirme con los ojos llorosos”, escribió la intérprete en su perfil de Instagram el miércoles pasado.

Ahora, cuando gran parte de sus seguidores seguían preguntándose cuáles eran los motivos de su salida de “Euphoria”, se ha conocido que las directoras Bridget Savage Cole y Danielle Krudy han apostado por Ferreira para “House of Spoils”.

Un filme de suspense producido por Prime Video y Blumhouse Television que supondrá el tercer proyecto cinematográfico de peso para Ferreira, después de la cinta de terror “Nope” (2022) y la película de HBO Max “Unpregnant” (2020).

Su nueva aventura en la gran pantalla, “House of Spoils”, está protagonizada por la hispana Ariana Debose, quien consiguió el Óscar a la mejor interpretación de reparto en la última edición de estos premios gracias a su papel de Anita en la adaptación del musical “West Side Story” (2021) realizada por Steven Spielberg.

En “House of Spoils”, que empezará a rodarse en otoño, ya se sabe que DeBose interpretará a una ambiciosa cocinera novel que abre su primer restaurante con gran ilusión hasta que el espíritu del anterior propietario del local empieza a jugarle malas pasadas.

Sin embargo, aún no ha trascendido el papel que desempeñará Ferreira, el resto de intérpretes que participarán en la película ni su fecha de estreno.

Lo que se conoce hasta el momento es que Bridget Savage Cole y Danielle Krudy, quienes ya trabajaron juntas en “Blow the Man Down”, son las encargadas de la dirección y el guion de este filme, basado en una idea original de ellas mismas.

Entre los productores de la película figuran Jason Blum (“Paranormal Activity”) o Lucas Joaquin (“Mayday”), mientras que la producción ejecutiva recaerá en Chris McCumber y Jeremy Gold.