La actriz Selenis Leyva, madre de la primera presidenta latina de EE.UU.

Miami, (EFE News).- Hace 10 años Selenis Leyva estaba a punto de abandonar la actuación. Hoy es una de las latinas más exitosas de Hollywood con series en las grandes plataformas, en una de las cuales encarna a la madre de la niña que será la primera latina en ser presidenta de Estados Unidos.

“En los últimos años, Hollywood ha cambiado mucho en lo que se refiere a los latinos. Falta, pero estamos en una nueva etapa sin duda. Basta con ver lo que ha pasado con mi carrera para notarlo”, dijo Leyva en una entrevista con Efe, en la que recordó cómo hace una década se estaba haciendo a la idea de abandonar su sueño de ser actriz.

Entonces todavía no había recibido la oferta de encarnar a Gloria Mendoza, en la serie de Netflix “Orange Is The New Black”, el papel que le cambió la vida. Más lejos aún estaba el de Gabi Cañero-Reed, la protagonista de “Diary of a Future President”, la serie de Disney + que acaba de estrenar su segunda temporada.

“En 10 años pasé de tener dificultades económicas serias a estar en proyectos maravillosos. De interpretar a mujeres latinas en mala situación a ser una mujer con comodidades, una carrera y un novio estadounidense, además de dos hijos increíbles”, destacó al hablar de los 180 grados que ha dado su carrera.

Su presente está lejos del mejor escenario que imaginaba cuando aspiraba a poder mantener a su hija con un salario como una actriz que trabajaba con regularidad. “Ni soñaba con esto”, reconoció la artista, quien nació en Cuba y creció en Nueva York en el seno de una familia cubana y dominicana.

La mujer con comodidades de la que habla es Gabi, la madre en la serie de Disney +. “Me enorgullece enseñarle a la audiencia una cara de los latinos que rara vez vemos en el cine o la televisión. Estamos demostrando que ya no solo hay que ponernos como los criminales o empleados domésticos, o los trabajadores sufridos, los pobrecitos. También hay historias de triunfo que contar”, destacó.

Según Leyva, la historia de Gabi se profundiza en la segunda temporada de “Diary of a Future President”. Su relación romántica se intensifica y las situaciones de los chicos se van complicando. “Aunque es una serie con un tema de niños, es para toda la familia, con la profundidad de los personajes que eso implica”, agregó la actriz.

UNA CÁRCEL CON SUERTE

En 2011, Selenis Leyva apenas logró aparecer en un episodio de las series “Law and Order” y “Person of Interest”. También participó en el corto “Man in The Mirror”. Decidió darse un año y en diciembre de 2012 decidió desistir. “Le puse todo a Dios en sus manos. Le entregué mi futuro, pero ya no tenía cómo seguir enfocando toda mi energía en la actuación”.

Fue entonces cuando le llegó la oferta para participar en las pruebas en las que se escogería el elenco de “Orange Is The New Black”, una de las primeras series con las que Netflix logró éxito mundial.

“Al principio, el personaje de Gloria era muy pequeño, pero después de dos temporadas firmé un contrato y pasó a ser un personaje fijo”, aseguró.

Sin embargo, temía sobre qué pasaría con su carrera cuando terminara la serie, pues “incluso en 2019 no había mucha demanda para actrices latinas, menos actrices que no fueran jovencitas”, manifestó.

CAMBIOS BUENOS

Sin embargo, hasta ahora el trabajo ha sido constante y las ofertas cada vez más importantes. En 2020 formó parte de la nueva versión de “Salvado por la campana” y en las producciones cinematográficas “Shadows” y “Disclosure”.

También el año pasado salió, justo antes del inicio de la pandemia, la primera temporada de “Diary of a Future President”, para la que no tuvo que hacer las pruebas de elenco.

“La serie es de Gina Rodríguez y ella misma me llamó para ofrecerme el papel de Gabi. Me dijo que lo habían creado pensando en mí. Eso sí que fue un gran cambio”, reconoció.

A pesar de los retos que ha traído la pandemia, Leyva grabó este año la película “892”, en la que comparte carteles con John Boyega (Star Wars), Connie Britton (White Lottus) y el recién fallecido Michael Kenneth Williams.

“Fue un trabajo muy intenso, muy duro física y emocionalmente. Me estoy tomando un tiempo libre para recuperarme”, reconoció.

Su siguiente proyecto es con HBO, aunque no pudo dar detalles. Sin embargo, aseguró que seguirá encarnando a Gabi si la serie sigue siendo renovada.

Porque para Leyva es un “honor representar este tipo de familia latina en esta época, en la que se han dicho tantas cosas de nuestra comunidad”.