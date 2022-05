La Adictiva estrena “Eso Es la Riqueza” en colaboración con Lenin Ramírez

“Eso Es La Riqueza” ya está disponible en todas las

plataformas de música digitales

La más reconocida Banda sinaloense del Regional Mexicano, La Adictiva, está de gala con el estreno de su nuevo tema “Eso es la riqueza” donde la unión hace la fuerza, pues no solo marca la colaboración entre dos grandes del regional mexicano como los son La Adictiva y Lenin Ramírez, sino que lo hacen con un tema verdaderamente emotivo, de la autoría de Alex Hernández (Calibre 50, Los Sebastianes, La Trakalosa) y Alfonso de La Cruz (Julión Álvarez, Recoditos).

La canción invita a reflexionar sobre el lugar en el que estamos, aprovechando cada alegría y momento que pasamos cerca de nuestros seres queridos. Es un sencillo que nos habla de que podemos tener todo, pero la verdadera riqueza son las personas a las que amamos y nos aman, momentos, amigos, salud y el tiempo que pasamos juntos.

La filmación del video tuvo lugar en las paradisíacas playas de Mazatlán, Sinaloa, donde La Adictiva y Lenin Ramírez interpretan el tema bajo el atardecer. De igual manera, se aprecian tomas que destacan a la familia, la mayor de las riquezas de acuerdo con la banda. Lanzado bajo la supervisión de Anval Music y Virgin Music US Latín.

La Adictiva continúa con su tour 2022 llevando más música por México y Estados Unidos, respecto a su nuevo sencillo comentaron: “Es una canción con la que queremos llevar un mensaje importante, sobrevalorar lo que es realmente importante. Creo que la pandemia nos dejó ver que sin salud no hay nada y a valorar el tiempo de calidad con los seres queridos. Y esta canción es precisamente sobre eso”, expresó Memo Garza, intérprete de “Eso Es La Riqueza”.

Sin duda este tema se convertirá en el favorito de todo aquel que lo escuche, como lo son cada uno de sus éxitos anteriores, tales como ”JGL” ,“Por Andar con un Cabrón”, “Ya Solo Eres Mi Ex”, “Se Manda Sola” ,canciones que continúan posicionándose en importantes listas de popularidad, así como sumando millones de views en sus videos oficiales.