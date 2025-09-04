La Administración Trump mantiene a más de 600 niños guatemaltecos bajo custodia federal

Washington, D.C. — La Administración del presidente Donald Trump ha confirmado que más de 600 niños de origen guatemalteco permanecen actualmente bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).

Estos menores, en su mayoría separados de sus familias en la frontera sur, forman parte del creciente número de niños migrantes que enfrentan largos periodos de detención mientras se definen sus casos de inmigración. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta situación representa un riesgo significativo para la salud física y emocional de los niños, muchos de los cuales han experimentado traumas durante su travesía hacia Estados Unidos.

Diversas entidades, tanto nacionales como internacionales, han solicitado al gobierno estadounidense adoptar medidas inmediatas para garantizar la reunificación familiar y el respeto a los derechos fundamentales de los menores. Mientras tanto, el HHS asegura que los niños reciben albergue, alimentación y atención médica básica, aunque defensores comunitarios advierten que las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a servicios especializados siguen siendo motivo de preocupación.

El caso de estos más de 600 niños guatemaltecos refleja la dimensión humanitaria de la actual política migratoria en Estados Unidos y ha encendido un debate sobre la responsabilidad gubernamental en la protección de los derechos de la niñez migrante.