La afición panameña va con fe a la Copa América

Miami (EE.UU.), (EFE).- Sin importar la inferioridad numérica respecto a la afición de Uruguay y sin venirse abajo por las ausencias y lesiones de su equipo, decenas de hinchas panameños llegaron a Miami para respaldar a su selección en su debut en la Copa América.

“Directo desde Panamá apoyando a la selección, a donde vayan”, dijo a EFE un seguidor llamado Lesdiel Gómez.

“Hay un crecimiento de Panamá. yo creo que este tipo de partidos hacen que los jugadores puedan demostrar su potencial”, apuntó este fan que reconoció que Uruguay, su rival en este estreno, “es un potencia mundial” ante la que solo vale jugar “concentrados y enfocados”.

Aunque el celeste predominaba en los alrededores del Hard Rock Stadium de Miami, los seguidores de Panamá también hicieron valer con pasión sus colores rojo, blanco y azul en banderas y camisetas.

Igual que los uruguayos, los panameños soportaron como pudieron el húmedo calor en Miami y no faltaron ni las cervezas, ni la música saliendo de los coches ni las parrillas con carne para que todo el mundo entrara sin hambre ni sed al estadio.

El ambiente entre ambas aficiones fue fantástico: de gran amabilidad y cordialidad, de deportividad en todo momento y de estupenda fiesta por todos los lados.

Las ausencias de jugadores clave del combinado que dirige Thomas Christiansen no hicieron mella en los fans panameños, que por ejemplo no podrán ver en este torneo a su capitán ahora lesionado Aníbal Godoy.

Pero seguidores como Lesdiel Gómez confían en que Panamá pueda hacer un buen papel en esta Copa América tan especial que incluye a equipos de la Concacaf.