La alemana Varfolomeev revalida título mundial en Río y la brasileña Domingos queda novena

Río de Janeiro, (EFE).- La alemana Darja Varfolomeev se coronó el viernes bicampeona mundial de gimnasia rítmica tras obtener el oro en el individual completo en Río de Janeiro, mientras que la brasileña Barbara Domingos, única latinoamericana en llegar a la final, alcanzó la novena posición con 112.200 puntos.

Tras quedar en la decimoquinta plaza en la ronda clasificatoria, la gimnasta nacida hace 25 años en Curitiba logró subir dos posiciones y superar la marca que había conseguido en el Mundial de Valencia de 2023, cuando alcanzó la undécima casilla.

Domingos quedó casi 10 puntos abajo de Varfolomeev, campeona en los Juegos Olímpicos de París y quien tuvo una puntuación de 121.900 (30.100 en aro, 29.850 en pelota, 31.950 en mazas, 30.000 en cinta), superando así a la búlgara Nikolova Stiliana, una de sus rivales más fuertes y quien había clasificado en la tercera posición.

La búlgara logró la plata al sumar 119.300 puntos, mientras que el bronce fue para la italiana Sofía Raffaeli con 117.950 unidades.

Las siguientes clasificadas fueron la ucraniana Taisiia Onofriichuk (117.400), la uzbeka Takhmina Ikromova (114.650) y la alemana Anastasia Simakova (114.300).

La cita en Río de Janeiro, la primera que se celebra en Sudamérica, reúne a 300 gimnastas de 78 países hasta el próximo domingo.

Este sábado tendrá lugar el concurso completo por equipos, en el que el conjunto español figura como uno de los favoritos.

Las dirigidas por Alejandra Quereda consiguieron dos tripletes de oro con el concurso completo, el ejercicio de cinco cintas y el mixto de dos aros y tres pelotas, en la reciente cita europea de Tallín y en la Copa del Mundo de Cluj-Napoca (Rumanía).