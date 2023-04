La amistad entre Falla y Lorca hace viajar a Washington a la cultura española

Washington, (EFE).- Uno poeta y otro compositor. El primero homosexual y el segundo un devoto católico: Federico García Lorca y Manuel de Falla superaron barreras aparentes forjando una amistad que ha llegado a los escenarios de Washington en el centenario de “El retablo de Maese Pedro”.

“Entwined: a double feature” ofreció el pasado miércoles al público estadounidense un doble espectáculo, primero con un repaso a las conexiones entre ambos artistas, “Entwined: Love’s Magicians”, y segundo con “El retablo de Maese Pedro” en sí, obra magna de Falla que se escuchó por primera vez en París el 23 de marzo de 1923.

La amistad entre ellos surgió en 1920. Falla (1876-1946) se había instalado en Granada y era ya un compositor consagrado cuando conoció a Lorca (1898-1936), por aquel entonces un joven veinteañero que no tardó en formar parte de su grupo de tertulia.

“Para mí don Manuel es un santo”, dice Lorca en esa obra, en la que el poeta está encarnado por el actor de origen puertorriqueño Robin de Jesús y el compositor por el estadounidense David Strathairn, nominado al Óscar por “Good Night, and Good Luck” (2006).

Los dos espectáculos, con solo una representación programada, la de este miércoles, tienen el Centro Kennedy como escenario. Derek Goldman dirige “Entwined: Love’s Magicians”, mientras que la orquesta y El Retablo están a cargo de Ángel Gil-Ordóñez y su PostClassical Ensemble, fundado en 2003.

“El Retablo de Maese Pedro”, una ópera para marionetas basada en los capítulo XXV y XXVI de la segunda parte del Quijote, hizo que Falla introdujera a España en 1923 en el modernismo, según explicó Gil-Ordóñez a EFE.

Y lo hizo “mirando al pasado, a la época dorada de España, al Don Quijote, revisitándolo con el lenguaje del siglo XX”. Con esos ingredientes, sostuvo, “dejó a todo el mundo atónito”, y la idea de que en la capital estadounidense vaya precedida de esa otra obra sobre el autor y Lorca ayuda a poner en contexto tanto a ambos como a la cultura española.

Porque el viaje que ofrece esta representación conjunta hace parada en la guerra civil (1936-1939), en el asesinato de Lorca por parte de las fuerzas franquistas, en el Concurso de Cante Jondo impulsado por ambos artistas en 1922 o en el ocaso de Falla en Argentina, país donde murió.

“Si dijera que es uno de mis mejores amigos sería una media verdad. Es una de las personas que más admiro desde todos los puntos de vista. Me gustaría que vierais en Federico una extensión de mí mismo”, apunta el Falla encarnado por Strathairn.

Lo bonito de su relación, señaló el actor a EFE, es que sus propias diferencias personales no supusieron un obstáculo. “Hoy hay tanta división sobre creencias, comportamientos religiosos o identidad que el deber y la responsabilidad del arte es juntar a la gente”.

En “Entwined: Love’s Magicians” se mezcla la literatura, la narración visual y oral, la música, el baile y el cante. Con Sonia Olla como bailaora, Ismael Fernández como cantaor y Ricardo Marlow a la guitarra, el “collage” que pisa las tablas es un pequeño resumen de la esencia española.

Robin de Jesús celebra que, aunque sea en inglés, el tema mantenga el poder de llegar a la gente.

Para él, “como hombre gay y hombre del teatro”, según explica, Lorca es una referencia: “Cambió lo que la gente piensa que es el teatro y cambió la conversación política de quién puede estar en el teatro”, añadió el actor, que en Broadway ha participado en grandes producciones como “RENT”, “Wicked” o “La cage aux folles”.

El director musical, Gil-Ordóñez, cree que España les debe a Lorca y a Falla “universalidad”. “Fueron muy locales, pero a la vez esa profunda localidad los hace totalmente universales”, apunta sobre esos dos artistas “muy unidos por esa cosa tradicional, vernácula, de Andalucía”.

La representación en el Kennedy Center se enmarca en la Semana Cultural española en Washington, una iniciativa de la embajada española para conmemorar el centenario de “El retablo de Maese Pedro” y en la que la Agencia EFE colabora con una selección de fotografías de Falla y Lorca procedentes de su archivo y expuestas en ese centro cultural.