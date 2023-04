La arquitectura de Frank Lloyd Wright toma forma de zapatillas

Chicago (EE.UU.), (EFE).- La arquitectura de Frank Lloyd Wright y las zapatillas deportivas. Es la última apuesta de New Balance inspirada en el trabajo del maestro estadounidense. Los colores de ‘Broadacre City’, la ciudad sostenible dibujada por Wright en 1935 cobran vida. Las colaboraciones entre marcas, una mina de oro en el mercado. El primer lote se vendió en menos de 48 horas.

La Fundación Frank Lloyd Wright, que preserva el legado del arquitecto estadounidense, lanzó una colaboración con ‘NB’ y la firma ‘Kith’, que realizaron unas zapatillas deportivas especiales en ocasión del 35 aniversario del modelo 998. El rojo de los ladrillos, el verde oliva y los tonos crema de los bocetos de Wright dieron vida a unas zapatillas que, ya agotadas en la web oficial, se revenden por más de 350 dólares en plataformas como ‘StockX’.

Marcas deportivas como Nike o Adidas también cuentan con colaboraciones con firmas de lujo de la moda o con grandes nombres de mundos aparentemente sin vínculos con el deporte. El resultado de estas sinergias acapara clientes y promotores de elite. Carlos Alcaraz, el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, es un gran aficionado de las zapatillas de Nike en colaboración con el rapero Travis Scott.

ROJO, VERDE Y BLANCO, LOS COLORES DE LOS BOCETOS

La última idea de márketing la lanzó New Balance, firma que apostó por la arquitectura visionaria de Wright y, en concreto, por el proyecto sociopolítico de ‘Broadacre City’.

Y para convertir los planos y bocetos de Wright en unas zapatillas, la marca estadounidense trabajó en los colores usados por el arquitecto.

Una serie de paneles superpuestos, hechos de malla clásica y piel de cerdo hacen un guiño a las casas y las áreas verdes de las parcelas agrícolas que Wright imaginaba para su ciudad utópica, en la que soñaba con anular la desigualdad social y construir un ambiente de armonía entre hombre y naturaleza para salir del concepto sobrepoblado de la ciudad clásica americana.

PIEZAS AGOTADAS EN MENOS DE 48 HORAS

Las nuevas zapatillas salieron a la venta el pasado 17 de abril en edición limitada en la tienda especializada Kith y se lanzaron el 24 de abril en New Balance, que agotó todas las piezas en menos de 48 horas.

El precio de venta era 220 dólares, impuestos excluidos, pero quienes quieran comprar las ‘Kith x New Balance MADE in USA 998’ necesitan ahora acudir a plataformas de reventa como StockX.

Las zapatillas se revenden por cifras en torno a los 360 dólares y las subastas salen de los 265 dólares.

EL PROYECTO DE BROADACRE CITY

Wright tenía una relación controvertida con el edificio más representativo de Estados Unidos, el rascacielos, y ese conflicto le llevó a trabajar en el proyecto de una ciudad alternativa que acabaría en la utópica Broadacre City.

Se trataba de un proyecto que pretendía aprovechar el progreso tecnológico para realizar un nuevo ambiente que permitiera al hombre vivir en armonía con la naturaleza.

Broadacre City no solo era un proyecto arquitectónico sino también sociopolítico, que se oponía a la desigualdad y que preveía la desaparición de la propiedad privada y la repartición de los bienes.

Era, además, un proyecto que apostaba por la ecosostenibilidad. A cada vivienda de Broadacre City tenía que corresponder un área verde y una parcela agrícola.

Este aspecto fue uno de los principales en los que se inspiró New Balance para realizar sus nuevas zapatillas.

Andrea Montolivo