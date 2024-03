La Asociación de Jugadores de NFL se opone a propuesta de prohibir la tackleada ‘hip-drop’

Redacción Deportes, (EFE).- La asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA, por sus siglas en inglés) anunció que se opone a la propuesta del Comité de Competición de la liga de prohibir la tackleada ‘hip-drop’, derribo por detrás sobre la cadera del jugador.

“Los jugadores se oponen a cualquier intento de la NFL de implementar una regla que prohíba la tackleada ‘hip-drop’. Hacemos un llamado a la NFL para que reconsidere la implementación de esta regla”, fue la declaración que emitió la NFLPA.

Más temprano el Comité de Competición de la NFL emitió un comunicado en el que informaba sobre su propuesta de prohibir esta clase de tackleada por la cantidad de lesiones que ha generado en las campañas recientes.

El derribo llamado ‘hip-drop’ es una tackleada en la que el jugador defensivo se lanza por detrás, sobre la cadera del oponente, lo que provoca que al derribarlo, rodillas o tobillos del jugador ofensivo puedan quedar atrapados, una acción que en la temporada pasada provocó varias lesiones graves.

Entre los elementos que salieron lastimados por esta jugada aparecen nombres como el de Geno Smith, mariscal de campo estrella de los Seattle Seahawks; Tyreek Hill, receptor estelar de Miami Dolphins, y Mark Andrews, ala cerrada de Baltimore Ravens.

El argumento de la NFLPA para que esta jugada no sea prohibida es la confusión que generará en los jugadores de aprobarse la modificación.

“Si bien la NFLPA sigue comprometida con mejorar nuestro juego teniendo en cuenta la salud y la seguridad, no podemos apoyar un cambio de reglas que cause confusión a nosotros como jugadores, entrenadores, oficiales y, especialmente, a los aficionados”, subrayó.

La intención del Comité de Competición es que la ‘hip-drop’ sea considerada ilegal, por lo que de ser aprobada la propuesta el jugador que utilice esta tackleada recibirá un castigo de 15 yardas; el rival obtendrá un primero y diez automático.

Esta propuesta será sometida a votación en la reunión anual de la NFL que se realizará del 24 al 27 de marzo próximo. Para ser aceptada requiere del voto de por menos 24 de los 32 propietarios de las franquicias de la liga.