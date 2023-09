La aspirante a la presidencia mexicana Claudia Sheinbaum nació en México, no en Bulgaria

Ciudad de México, (EFE).- Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia mexicana por el partido Morena, nació en México y no en Bulgaria, a pesar de lo que afirman usuarios en redes sociales que la acusan de que su acta de nacimiento es irregular.

Perfiles en X -antes Twitter-, Facebook y TikTok aseguran que Sheinbaum “no puede ser presidenta” porque “no nació en México” y “plagió su acta de nacimiento”.

“Nació en Bulgaria en 1957 y fue registrada falsamente como mexicana en 1962 en la CDMX”, se lee en una imagen que circula en distintas plataformas.

Según varias publicaciones virales, la exalcaldesa de Ciudad de México “es hija de extranjeros”, que serían “judíos originarios de Lituania y Bulgaria, quienes habrían registrado en esa segunda república soviética a su aludida hija en 1957”, supuestamente “cinco años antes de inmigrar a México”.

Otros usuarios señalan que el segundo apellido de la política “es Pardov y no Pardo”, y que su acta mexicana “es falsa, ya que en 1962 las actas de nacimiento dicen en lugar de nacimiento Distrito Federal, no Ciudad de México”.

HECHOS: La contendiente a la presidencia mexicana Claudia Sheinbaum nació en México en 1962, como prueba una copia de su acta de nacimiento obtenida por EFE Verifica y que ha confirmado ella misma varias veces.

ACTA OFICIAL

Una búsqueda por palabras clave en Google arroja como primer resultado una publicación del perfil de Sheinbaum en X, donde comparte su acta de nacimiento para desmentir que ella o sus padres no sean mexicanos.

“Bájenle a sus especulaciones, ahí les va de nuevo mi acta de nacimiento. Soy 100% mexicana, orgullosamente hija de padres mexicanos”, se lee en el mensaje publicado el 28 de junio pasado, cuando se viralizaron las mismas afirmaciones, en medio de la contienda por la presidencia de su partido.

Al buscar el acta de nacimiento en el portal oficial del Gobierno con los datos que se ven en la imagen, es posible corroborar que Sheinbaum nació en Ciudad de México el 24 de junio de 1962.

PADRES MEXICANOS

Según el documento obtenido por EFE Verifica, Claudia Sheinbaum Pardo fue registrada por su padre Carlos Sheinbaum y su madre Annie Pardo, ambos de nacionalidad mexicana, dos días después de nacer.

El acta también señala que el registro se llevó a cabo en el municipio Miguel Hidalgo, antes considerado delegación. De igual manera, la capital del país anteriormente se denominaba “Distrito Federal”, término que fue reemplazado en todos los registros oficiales desde 2016 por “Ciudad de México”.

El equipo de prensa de Sheinbaum confirmó a EFE Verifica que la candidata de Morena solo tiene un acta de nacimiento y que “es mexicana, de padres mexicanos”, mismo hecho que ella ha declarado varias veces.

En una transmisión por Facebook este martes 26 de septiembre, la aspirante presidencial, con 61 años cumplidos, volvió a decir que su acta de nacimiento es pública en sus redes sociales.

“Nací aquí, mis papás son mexicanos también”, afirmó.

ABUELOS JUDÍOS

Luego, la política explicó que sus abuelos paternos “vinieron de Lituania, a principios del siglo XX”, expulsados principalmente por motivos económicos. Mientras que sus abuelos maternos migraron “perseguidos como muchos otros durante el Holocausto en Europa”.

En varias entrevistas, Sheinbaum ha hablado de sus orígenes judíos y ha contado que su ascendencia materna es sefardí, de Bulgaria.

“Del lado de mi madre llegaron a México debido a la Segunda Guerra Mundial… Mis padres ya nacieron aquí en México”, dijo en una entrevista publicada en 2010 en la plataforma del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

EFE Verifica contactó por correo electrónico al Ministerio de Desarrollo Regional y Obras Públicas de Bulgaria, a cargo de la dirección del registro civil, pero al momento de la publicación de este artículo no había tenido respuesta.

Por otro lado, Bulgaria estuvo alineada con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pero no se considera una “segunda república soviética”, como afirman algunos internautas, que repiten las mismas afirmaciones sobre la nacionalidad de Sheinbaum que circulan desde enero de 2022.

Sheinbaum, del partido oficialista Morena, competirá con Xóchitl Gálvez, del opositor Frente Amplio por México, -integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), el Revolucionario Institucional (PRI), y de Acción Nacional (PAN)-, por la presidencia de México en las elecciones de junio de 2024.

En resumen, Claudia Sheinbaum no nació en Bulgaria en 1957, sino en México en 1962, como es posible comprobar en su acta de nacimiento, expedida en el portal del Gobierno.