La ausencia de Messi marca un desigual duelo entre Argentina y El Salvador

Redacción Deportes, (EFE).- La ausencia del capitán de Argentina, Lionel Messi, en la gira por Estados Unidos durante la ventana FIFA marcará el desigual duelo amistoso que este viernes disputan la Albiceleste, actual campeona del mundo, y El Salvador, que ocupa el puesto 81 del ránking, en Filadelfia.

Este partido forma parte de una gira que el equipo dirigido por Lionel Scaloni hará en Estados Unidos dentro de la preparación de Argentina con vistas a la Copa América, que se disputará entre junio y julio en el país norteamericano y en la que buscará revalidar título, tras el conseguido en Brasil 2021.

El duelo se presenta más como un atractivo para la cantidad de ciudadanos latinoamericanos que hay en Estados Unidos que como un auténtico choque deportivo, ya que se miden la tricampeona mundial -Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022- con la ‘Selecta’, que sólo ha estado presente en dos citas mundialistas, en las que no pasó de la fase de grupos: México 1970 y España 1982.

Además, el nivel de la ‘Scaloneta’ ha sido arrollador después del título en Catar, ganando todos sus partidos -excepto el duelo por las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 que perdió 2-0 contra Uruguay-, incluida una histórica victoria sobre Brasil (0-1) en Maracaná, donde ningún rival venció antes a la ‘Canarinho’.

Por su parte, El Salvador llega con el español David Dóniga Lara al frente del banquillo, tras haber integrado el cuerpo técnico de Víctor Sánchez del Amo en equipos como Real Betis, Málaga, Deportivo de La Coruña y Olympiacos, y su experiencia al frente de la selección sub-23 de Panamá, entre otros equipos.

“Jugaremos contra el campeón del mundo, y no hay referencia mejor en selecciones que Argentina, que nos permite ver qué calibre podemos dar con el mejor equipo actualmente a nivel mundial”, declaró el seleccionador de El Salvador.

Aunque en esta ocasión Messi no será de la partida, Dóniga ya sabe lo que es medirse a la ‘Pulga’, pues su selección se enfrentó al Inter de Miami en un amistoso en el país centroamericano, que finalizó 0-0.

La última vez que Argentina no contó con el astro de Rosario fue el pasado septiembre, en un partido de las eliminatorias mundialistas, en el que Argentina ganó en La Paz a Bolivia (0-3).

La última vez que Argentina y El Salvador se enfrentaron fue en 2015, en un duelo amistoso que finalizó 0-2 para la Albiceleste con un gol en propia meta de los salvadoreños y otro del actual centrocampista de Independiente de Avellaneda Facundo Mancuello.

Alineaciones probables:

. Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Bicolás González. Entrenador: Lionel Scaloni.

. El Salvador: Mario González; Tereso Benítez, Melvin Cruz, Erick Cabalceta y Jorge Cruz; Diego Flores, Óscar Rodríguez, Eric Calvillo y Melvin Cartagena; Nelson Bonilla y Brayan Gil. Entrenador: David Dóniga (ESP).

Cancha: Lincoln Financial Field, de Filadelfia (Estados Unidos), con capacidad para 67.600 espectadores.

Hora: 00.00 GMT.