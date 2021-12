La bahía más hermosa del mundo cumple 500 años de su descubrimiento

Acapulco (México), (EFE).- La bahía de Santa Lucía, catalogada como la más hermosa del mundo, ubicada en la ciudad costera de Acapulco, cumple los 500 años de su descubrimiento como un referente turístico y comercial entre México y Asia.

En los libros de la historia de Acapulco, se destaca que tras la conquista de Tenochtitlán, la capital azteca, en agosto de 1521, Hernán Cortés inició la exploración del territorio de la Nueva España.

Entre otros objetivos, Cortés quería encontrar un punto entre los océanos que sirviera para llegar a las ahora conocidas como islas Molucas, un archipiélago de Indonesia que en el siglo XVI se le denominó islas de las Especias debido al gran número de plantas aromáticas de la zona. A partir de entonces, las islas se convirtieron en un punto estratégico del comercio de especias entre Asia y América.

Cortés puso al frente de la expedición a Francisco Álvarez Chico, quien siguiendo rutas conocidas por comerciantes y recaudadores de tributos, llegó un 13 de diciembre de 1521 al puerto de Acapulco y nombró a la bahía Santa Lucía, siguiendo la costumbre del santoral católico que honra ese día a Santa Lucía de Siracusa.

Los expedicionarios españoles comprobaron que la bahía de Santa Lucía era un lugar perfecto para descargar mercancías de los barcos por sus aguas profundas en comparación de otras de la zona.

Esas condiciones tan especiales de la bahía permitieron que se iniciara la ruta comercial que conectaba Asia-España, a través de México, siendo El Galeón de Manila, mejor conocido como La Nao de China, el buque que estableció un extraordinario intercambio comercial y cultural.

LA PERLA DEL PACÍFICO

No obstante, los historiadores locales de Acapulco no se ponen de acuerdo en las fechas exactas del comienzo de la historia del puerto, reconocido mundialmente hasta el punto de considerarse la perla del Pacífico tanto por su importancia comercial como por sus playas únicas, doradas y de aguas templadas.

El escritor Tomás Oteiza Iriarte ha defendido que la fecha de la conmemoración del comienzo de la historia de Acapulco es este mes de diciembre.

“Seguimos el dato histórico que creemos mas consistente porque hay diversas opiniones, pero Tomas Oteiza en el libro “Acapulco: Ciudad de las Naos de Oriente y de las sirenas modernas”, mantiene que el grupo de exploradores liderados por el capitán Francisco Álvarez Chico llegó a esta bahía el 13 de diciembre de 1521″, dijo el párroco de Acapulco, Juan Carlos Flores Rivas.

Juanita Lobato, encargada de la hemeroteca municipal de Acapulco, prefiere, no obstante, que la bahía sea conocida como de Acapulco, siguiendo la opinión del historiador local Leonardo Flores.

De cualquier forma y a pesar de la trascendencia comercial del puerto de Acapulco, no fue hasta principios del siglo XIX cuando se trazaron los primeros mapas oficiales de la bahía gracias a Alexander Von Humboldt, el explorador y geógrafo alemán.

Con 8 kilómetros de color azul y dorado y situada entre dos montañas pertenecientes a la Sierra Madre Sur, la bahía se convirtió ya en el siglo XX en un referente turístico de México y del Pacifico.

A sus playas y hoteles de lujo acudieron en la década de los años 50 personalidades John F. Kennedy, quien antes de ganar la presidencia de Estados Unidos en 1960 pasó en Acapulco su luna de miel con su esposa Jacqueline.

También pudieron disfrutar de estas playas Elizabeth Taylor, Elvis Presley, Frank Sinatra, Sylvester Stallone, Bono, Julio Iglesias, Rod Stewart, Michael Jackson, entre otros hasta convertir a Acapulco en una auténtica perla turística del Pacífico.