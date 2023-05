“La balada romántica sigue vigente”: Ricardo Montaner

Por Pablo Tonini

Miami, (Notistarz).- Pese al éxito de la música urbana y otros ritmos, “la balada romántica sigue vigente”, porque siempre habrá gente que le guste acompañar sus momentos más intensos con una balada, afirmó el cantautor Ricardo Montaner.

“Hay una necesidad de un reencuentro con la música romántica, pienso que la gente esta cada día más ávida de encontrar una música que acompañe sus momentos más intensos ya sea los momentos felices o de extrema tristeza”, dijo Montaner a Notistarz durante una entrevista vía Zoom.

Montaner señaló también que mantiene “la mente abierta” ante el avance de otros ritmos como la música urbana o los corridos tumbados, y dijo “no veo la necesidad de que me tenga que apartar de la balada por ello… toda la vida he sido baladista y es donde encuentro mi zona más confortable”.

Y es que el cantautor venezolano ha vuelto a sus orígenes de la balada romántica en su reciente sencillo “Yo no fumo”, para el que ha reclutado al mexicano Carlos Rivera, en el primer adelanto de su próximo álbum de estudio.

“Esta es una canción 100 por ciento de despecho y de alguna manera también me siento portador de que cuando la gente esta despechada, necesita drenar ese despecho a través de la música también. no solo a través de la lagrima”, agregó.

“Podemos decir que hoy Carlitos (Rivera) es el exponente contemporáneo de la balada por excelencia y viene de una escuela que se hace trabajando mucho y de eso se trata este oficio”, comentó sobre su acompañante en el sencillo “Yo no fumo”.

Montaner explicó también que habrá una versión del tema con música de banda junto con la Banda MS, el cual dijo “se esta grabando en este momento, ya lo escuché y es hermoso”.

Por otro lado, Montaner quien se considera una persona muy familiar, no descartó la posibilidad de que haya una segunda temporada del reality de Disney + “Los Montaner” al señalar que “estamos trabajando con ellos… se convirtió en la serie número uno de Disney +”.

Montaner terminó el pasado 6 de mayo la primera parte de su tour “Te echo de menos”, que inició en marzo pasado por 12 ciudades de Estados Unidos. El cantautor señaló que en julio próximo arrancará su gira por Sudamérica.