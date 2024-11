La banda venezolana Rawayana, nominada a los Grammys: “Todo es identidad”

Miami, (EFE).- Este mes de noviembre ha sido determinante en la historia de la banda venezolana Rawayana. No solo ganó su tercer Latin Grammy, sino que recibió su primera nominación a los Grammys y su más reciente canción ‘Veneka’ se ha convertido en un himno para sus compatriotas.

“Nosotros desde el principio hemos causado impacto, pero no hay duda de que estamos en una época en la que todo se ha acelerado”, dijo a Efe su vocalista y líder Roberto ‘Beto’ Montenegro, durante una entrevista con EFE en la que participó también el resto de la banda: Andrés ‘Fofo’ Story, Antonio ‘Tony’ Casas y Alejandro ‘Abeja’ Abeijón.

El Latin Grammy fue por su canción ‘Feriado’, en la categoría de Mejor Canción Pop. “Es una canción que nos dio un gran impulso en el proceso de internacionalización”, indicó Fofo, quien es uno de los productores del tema, con Héctor Mazzarri.

“No nos lo esperábamos. Fue una sorpresa muy bonita. Volaron teléfonos. Los corazones se aceleraron. No estábamos para nada preparados”, reconoció Beto al recordar el momento en el que escucharon su nombre como ganadores.

Nominados al Grammy

Rawayana ve en ese premio una preparación para lo que sueñan con vivir la tarde del 2 de febrero en la Krypto Arena de Los Ángeles, sede de los premios Grammy y en la que su más reciente álbum, ¿Quién Trae Las Cornetas?’ está nominado en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo.

“La nominación al Grammy nos ha dado una emoción difícil de describir, porque aunque los latinos nos reconocieron la canción, el disco no fue nominado y es una producción que se merece todo por el trabajo, la dedicación, el tiempo y el talento de toda la gran cantidad de gente que participó”, indicó Montenegro.

Lanzado en septiembre de 2023, ‘¿Quién Trae Las Cornetas?’ tiene 22 canciones y cuenta con colaboraciones con artistas como Danny Ocean, Catalina García (Monsieur Periné) y Servando Primera.

La producción ha sido clave para reafirmar la identidad musical de la banda, que combina elementos de soul, rock y sonidos tropicales para crear una experiencia única.

Para ellos ha sido, “un viaje loco y una confirmación de que la identidad lo es todo a la hora de expresar el arte. Para nosotros es la identidad latina, pero sobre todo la venezolana”, subraya Story.

Fundada en Caracas en 2007, Rawayana comenzó como una propuesta fresca en la música venezolana, caracterizada por su mezcla de reggae, funk y ritmos caribeños. Sin embargo, fue en 2021 con el lanzamiento de su disco ‘Cuando los Acéfalos Predominan’ que lograron proyectarse a nivel internacional.

Como inspiración mencionan grupos venezolanos de fusión de la década de los 80, como Daiquirí y Adrenalina Caribe, y de los 90, como Los Amigos Invisibles. “Nosotros hemos heredado esa libertad de fusionar todo de ellos”, aseguró Montenegro.

El efecto ‘Veneka’

El más reciente éxito de Rawayana es ‘Veneka’, un tema inspirado en la mujer venezolana que ha transmitido a sus compatriotas dentro y fuera del país esa reafirmación de la identidad que los músicos exploran en sus producciones.

La canción ha desatado un debate cultural en torno al término ‘veneco’. Originalmente acuñado para referirse a los hijos de inmigrantes venezolanos en Colombia, la palabra se transformó con los años en un insulto hacia los migrantes venezolanos. Ahora, gracias a Rawayana, la expresión ha tenido un nuevo significado como un símbolo de orgullo.

“Estamos convencidos de que la intención detrás de las palabras es lo que importa, y nos hace felices que ahora se esté viendo así”, expresó Fofo.

Con más de 10 millones de venezolanos desplazados en los últimos siete años, según la ONU, la canción se ha convertido en un himno para una diáspora que encuentra en la música de Rawayana un eco de esperanza y pertenencia.

El camino a los Grammy 2025 es solo el siguiente capítulo para esta banda que sigue redefiniendo los límites de la música latina. “Lo hemos vivido en primera fila, y todo lo que ha hecho este disco nos tiene muy orgullosos, pero además no dejamos de trabajar, estamos haciendo más música que nunca”, aseveró Beto.