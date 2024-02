¡La batalla épica continúa!

El Monsterverse cinematográfico de Legendary Pictures prosigue luego del explosivo enfrentamiento de “Godzilla vs. Kong”, con una aventura completamente nueva que tiene al todopoderoso Kong y al temible Godzilla ante una colosal amenaza escondida dentro de nuestro mundo, lo que desafía sus propias existencias y la nuestra. La película “Godzilla x Kong: The New Empire” profundiza en las historias de estos titanes y sus orígenes, así como en los misterios de Skull Island y más allá, mientras se desarrolla la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los sumó a la humanidad para siempre.

Nuevamente se encuentra al mando el director Adam Wingard. La película está protagonizada por Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, “The Night House”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (“Gaslit”, “Legion”, “Beauty and the Beast”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “Wrath of Man”, “Chernobyl”) y Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings”).

s y Legendary Pictures presentan una producción de Legendary Pictures, una película de Adam Wingard, “Godzilla x Kong: The New Empire”. Su estreno está programado en todo el país sólo en cines y en IMAX para el 29 de marzo del 2024, mientras que esto ocurrirá a nivel internacional el 27 de marzo del 2024, con distribución de Warner Bros. Pictures, con las excepciones de Japón, donde la película será distribuida por Toho Co., Ltd y de China continental, donde la distribuirá Legendary East.