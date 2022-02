La brasileña Marisa Montes arrancará en Florida una gira por Estados Unidos

Miami, (EFE).- La cantautora brasileña Marisa Montes empezará el próximo 4 de marzo en el Broward Center for the Performing Arts de Fort Lauderdale, en el sur de Florida, una gira por diez ciudades de Estados Unidos, en el que será su tour más extenso hasta la fecha en este país.

Según un comunicado difundido por su oficina de representación, a lo largo de marzo la ganadora de cuatro premios Latin Grammy ofrecerá actuaciones en las ciudades de Atlanta (Georgia), North Bethesda (Maryland), Mineapolis (Minesota), Chicago (Illinois), Stamford (Connecticut), Boston (Massachusetts), Nueva York, y en las californiana Berkeley y Los Ángeles.

“Nunca había pasado tanto tiempo sin cantar en vivo. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de ir a los Estados Unidos y cantar en muchas ciudades donde nunca me he presentado. Es bueno para mí después de 35 años tener esta oportunidad”, señaló en el comunicado la brasilera, que retorna a los escenarios tras el parón obligado por la pandemia de la covid-19.

Montes, que integrara junto a sus compatriotas Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes el trío Tribalistas, recorrerá la geografía estadounidense de la mano de su último álbum, “Portas (“Puertas”), el décimosegundo de su discografía y que fue publicado en julio de este año por su propio sello, Phonomotor, y distribuido por Sony Music.

La brasileña recientemente publicó también el sencillo “Vento Sardo”, compuesta e interpretada a dúo con el galardonado cantautor uruguayo Jorge Drexler, elaborado por ambos durante un viaje en bote por la italiana Cerdeña.

“La voz de Monte tiene la cadencia y la delicadeza de la bossa nova, pero su canto, al igual que su composición, está impulsado por una inteligencia feroz, una curiosidad por la condición humana y una pasión por los riesgos”, destaca el comunicado.

David Byrne, Philip Glass, Caetano Veloso, Ryuichi Sakamoto, Arto Lindsay, John Zorn y Laurie Anderson son algunos de los artistas con los que Montes, nacida en Río de Janeiro, ha colaborado a lo largo de una carrera de treinta años.

En octubre del año pasado, en la italiana San Remo, la cantautora se convirtió en la primera brasileña en recibir el prestigioso premio Tenco a la trayectoria como compositora, un galardón que ya antes han recibido sus compatriotas Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque y Vinicius de Moraes, además de otros como Leonard Cohen, Joni Mitchell o Tom Waits.

Su más reciente disco, compuesto durante el confinamiento por el coronavirus en su casa en Río de Janeiro, está cargado de “sonidos suaves, reconfortantes y mensajes de esperanza”, como destaca la nota.

“Quería ofrecer algo que pudiera sanar y ayudar a las personas a atravesar este momento, a no estar tan deprimidas y tristes”, señaló la compositora.