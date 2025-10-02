La brecha salarial de los maestros alcanza un récord en 2024, según nuevo informe

WASHINGTON, D.C. — Los maestros de escuelas públicas ganan menos que nunca en comparación con sus colegas con educación universitaria, de acuerdo con un nuevo análisis del Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés).

El informe muestra que en 2024 los maestros ganaron casi un 27% menos por semana que los trabajadores en empleos comparables fuera de la docencia — la mayor brecha salarial registrada en casi tres décadas de seguimiento. Incluso tomando en cuenta los beneficios como atención médica y pensiones, los maestros aún enfrentan una penalización total en la compensación del 17%.

Los investigadores señalan que la brecha varía ampliamente según el estado. Los maestros en Colorado enfrentan la mayor desventaja con un 38.5%, mientras que en Rhode Island es la menor con un 10%. Texas se ubica en el medio con una brecha del 23%.

Los hallazgos destacan tendencias de largo plazo: en 1996 los maestros ganaban casi lo mismo que otros graduados universitarios, pero desde entonces los salarios se han estancado mientras otras profesiones avanzaron. La penalización también difiere por género: las mujeres enfrentan una brecha del 21.5% y los hombres una sorprendente del 36.4%.

El EPI advierte que, sin una inversión importante, la creciente disparidad seguirá alejando a los maestros de la profesión, profundizando la escasez de personal y dañando la educación pública. El instituto hace un llamado a incrementar la financiación estatal y federal para los salarios docentes, así como a fortalecer los derechos de negociación colectiva que permitan a los educadores obtener una compensación justa.