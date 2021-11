La Cámara Baja de EE.UU. reprueba al legislador que amenazó a Ocasio-Cortez

Washington, (EFE).- La Cámara Baja de EE.UU. aprobó este miércoles una resolución para reprobar al congresista republicano Paul Gosar por haber difundido en Twitter un vídeo manipulado en el que aparece cortando la cabeza a una de las estrellas del Partido Demócrata, la progresista Alexandria Ocasio-Cortez.

La resolución recibió el votó a favor de los 221 demócratas que tienen la mayoría en la Cámara Baja, a los que se sumaron dos republicanos (Liz Cheney y Adam Kinzinger), mientras que otros 207 miembros de ese partido votaron en contra de condenar la actitud de Gosar.

El voto de reprobación es el castigo más severo que puede aplicar la Cámara de Representantes de EE.UU. a un legislador sin llegar a expulsarle de esa instancia; y significa que, a partir de ahora, Gosar no tendrá ningún cargo en los comités legislativos.

En concreto, perderá el asiento que ocupaba en el poderoso comité de Supervisión de la Cámara Baja, en el que está Ocasio-Cortez, y en el comité de Recursos Naturales, crucial para el estado de Arizona que representa.

El vídeo de Gosar, un republicano orgulloso de sus lazos con supremacistas blancos, duraba 90 segundos y era una manipulación de la serie de manga japonés “Attack on Titan” en el que se intercalaban planos de agentes de la Patrulla Fronteriza y de inmigrantes en la frontera con México.

En una de las escenas, uno de los personajes del manga con el rostro de Gosar aparece cortando el cuello con una espada a otro dibujo que se parece a Ocasio-Cortez.

En otro momento, el personaje que representa Gosar aparece atacando al presidente estadounidense, Joe Biden.

Antes de la votación, Ocasio-Cortez se dirigió al hemiciclo y criticó al líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, por no haber tomado medidas contra Gosar ni haber condenado un vídeo en el que un miembro del Congreso aparece amenazando la vida de otro.

“¿Qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil decir que esto está mal? Esto no trata de mí ni sobre el representante Gosar, esto trata sobre qué estamos dispuestos a aceptar”, manifestó la legisladora en un emocionante discurso en el que miró en varias ocasiones a la bancada republicana.

Allí estaba el propio Gosar que, de vez en cuando, bajaba la mirada para leer unos papeles que tenía enfrente.

Minutos después de que hablara Ocasio-Cortez, Gosar tomó la palabra para defender que nunca quiso ofender a nadie y destacar que quitó el video de Twitter por “compasión” ante quienes se habían sentido ofendidos.

En ningún momento pidió disculpas y llegó a compararse él mismo con Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de EE.UU. que fue acusado de haber manejado mal unos préstamos cuando era secretario del Tesoro (1789-1795), por lo que el Congreso votó para reprobarle aunque no logró aprobar esa medida.

En toda la historia de Estados Unidos, la Cámara Baja solo ha reprobado a 24 de sus miembros, incluido Gosar.

Es la primera vez que la Cámara de Representantes aprueba una resolución de este tipo desde 2010, cuando la entonces mayoría demócrata reprobó a una importante figura de su partido, el legislador Charles B. Rangel, por evasión de impuestos y malversación de fondos.

La diferencia es que, ahora, los republicanos se han negado a tomar medidas contra uno de los integrantes de sus filas.