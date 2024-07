La campeona, con Messi entre algodones, ante una ‘Tri’ dispuesta a romper los pronósticos

Houston (EE.UU.), (EFE).- Argentina, con Leo Messi entre algodones, se enfrenta este jueves en el NRG Stadium de Houston con una selección ecuatoriana que ha tenido un rendimiento por debajo de lo esperado, pero que es incómoda para los campeones y está dispuesta a sorprender en los cuartos de final de la Copa América.

¿Jugará Leo Messi?

¿Y si lo hace cuántos minutos?

La víspera del choque, Argentina vive pendiente del estado físico del capitán, lesionado en un aductor hace una semana, ausente contra Perú y al que no se quiere forzar.

Por eso, pese a que ya se ha reintegrado al trabajo del grupo, podría empezar en el banquillo y según discurra el partido se opte por darle entrada en el mismo o aguardar a una hipotética semifinal, si los campeones ven resuelto el choque minutos antes.

No será fácil.

Pese a que la historia de sus enfrentamientos en la Copa América tumba a Ecuador (16 partidos, ninguna victoria y solo cuatro empates), es posiblemente el rival que menos quería la Albiceleste en cuartos.

Así lo dio a entender Messi, que días antes del comienzo del torneo la situó en el grupo de favoritos junto a Brasil, Colombia y Uruguay, o Rodrigo de Paul que, tras el amistoso que los enfrentó el 10 de junio afirmó: “Ecuador juega muy bien, por lo menos a mí me gusta mucho cómo enfrenta los partidos. Sabemos de la exigencia. Nosotros tenemos que entender que hay momentos para jugar, momentos para ser intentos, y ellos lo entienden igual”.

Ni unos ni otros esperaban encontrarse tan pronto, por cuanto Ecuador era favorita en su grupo. Pero el tropiezo ante Venezuela, condicionado por la temprana expulsión de Enner Valencia, y la magnífica trayectoria de la ‘Vinotinto’ han anticipado el choque.

No llega en buen momento el conjunto del español Félix Sanchez, cuestionado por la afición, que se clasificó sufriendo hasta el último instante contra México (el VAR corrigió un penalti señalado en el alargue por el árbitro), que ha desvelado desavenencias dentro de la plantilla -el conato de pelea entre Moisés Caicedo y Carlos Gruezo.

La presencia o no de Messi condiciona la alineación argentina. Si no está el capitán, Di María podría ejercer esa función, como hizo contra Perú, y Enzo Fernández repetir en el centro del campo. En ataque, Lautaro Martínez, máximo artillero del torneo, parece haberse ganado la titularidad a base de goles.

En Ecuador, con un día menos de recuperación, y apenas rotaciones, Félix Sánchez podría dar entrada a Carlos Gruezo, para reforzar el centro del campo, como hizo en el encuentro frente a México.

– Ficha técnica:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Ángel di María (Enzo Fernández), Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mc Allister; Leo Messi (Ángel di María), Lautaro Martínez.

Seleccionador: Lionel Scaloni

Entrenador: Lionel Scaloni Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Kendry Páez, Alan Franco, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Jeremy Sarmiento; Enner Valencia.

Entrenador: Félix Sánchez Bas

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

NRG Stadium de Houston (20.00 hora local/01.00 GMT del viernes).

Óscar González