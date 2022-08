La campeona de Wimbledon, Rybakina, primera rival de Garbiñe Muguruza

Redacción deportes, (EFE).- La kazaja Elena Rybakina, campeona en el pasado Wimbledon, se convirtió en la primera rival de la española Garbiñe Muguruza, octava favorita, en el WTA 1000 de Cincinnati después de superar su compromiso de primera ronda ante la egipcia Mayar Sherif.

La jugadora nacida en Moscú pero nacionalizada kazaja, de 23 años y situada en el puesto 25 del ránking femenino, tardó setenta y dos minutos en pasar por encima de la jugadora africana que no tuvo opción en ningún momento del partido.

El triunfo en Wimbledon en el pasado mes de julio es el gran éxito de Rybakina que acumula tres títulos y otras seis finales en su hoja de servicios. Nada como la conquista en el All England Club para la kazaja que hasta el triunfo en Londres solo presumía de los éxitos en Hobart en el 2020 y en Bucarest, en el 2019.

Finalista este año también en Adelaida, se enfrentará por tercera vez con Garbiñe Muguruza que iniciará ante Rybakina su andadura por un torneo que conquistó en el 2017. Los dos duelos anteriores entre ambas fueron en el 2021. La española ganó en Berlín en dos sets pero perdió en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio.

No disfruta de su mejor año Garbiñe Muguruza que no ha ganado título alguno en lo que va de temporada. Los cuartos de final en Doha y en Sydney han sido los mejores registros de la caraqueña en lo que va de 2022.

Además, en lo que va de jornada, la rusa Veronika Kudermetova superó la primera ronda al imponerse a la checa Barbora Krejcikova por un doble 6-3. Se enfrentará en el siguiente tramo a la ganadora del duelo entre la checa Carolina Muchova y la rumana Simona Halep, decimoquinta favorita.