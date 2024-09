La campeona olímpica María Espinoza elogia a la delegación mexicana en París 2024

Ciudad de México, (EFE).- La mexicana María del Rosario Espinoza, campeona olímpica de taekwondo en Pekín 2008, elogió a la delegación mexicana que asistió a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2022 porque “hace tiempo” que no veía competir a una con tanta “garra y amor”.

“Me siento contenta y orgullosa de la delegación mexicana que fue a París por la entrega que le pusieron, hace tiempo que no veía competir a una con tanta garra y amor”, explicó la mujer más exitosa del deporte olímpico mexicano, ganadora de preseas de oro en Pekín, bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016.

La extaekwondoka fue parte de los entrenadores y atletas que recibieron premios económicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por sus actuaciones en los Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024.

La campeona del mundo de taekwondo en Pekín 2007 se retiró en 2022, tras lo cual empezó una carrera como entrenadora de parataekwondo, posición el que ayudó a Luis Nájera, a ganar una presea de plata en París 2024, y a Juan García, una de bronce.

Nájera y García también fueron premiados este martes.

“A todos los atletas que obtuvieron medallas en París, les diría que no se queden solo con ese metal, lo más importante es trascender en la vida. Somos ejemplo para la sociedad y las nuevas generaciones, pero se puede dar más”, añadió Espinoza.

Junto la mentora y sus atletas, asistieron a la ceremonia Ángela Ruiz, parte del equipo femenino de tiro con arco, del que también forman parte Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia, que obtuvieron una medalla de bronce en París.

José Castillo, bronce en powerlifting en los Paralímpicos, y Radamés Hernández, el entrenador de Marco Verde, medalla de plateada en boxeo en París, estuvieron de igual forma entre los premiados por la Conade.

México sumó 17 medallas en los Paralímpicos de París, cinco menos que en Tokio, mientras que en los Olímpicos superó lo hecho en la cita asiática, en la que solo obtuvo cuatro bronces, en 2024 sumó cinco, tres de plata y dos de bronce, sin embargo estuvo lejos de las nueve que tenían en el pronóstico Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade..

“Una de las grandes reflexiones que nos deja París es que la competencia crece y que solo se gana una medalla de oro si existe orden y disciplina, para llegar lo mejor preparado a las competencias“, expresó Guevara, medallista de plata en Atenas 2004.

Guevara dejará su cargo el martes próximo y cederá la estafeta al antiguo saltador Rommel Pacheco, el titular de la Conade de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien también entrará en funciones ese día.

“Mi gestión incomodó a algunos y lo va a ser haciendo porque fue de buen hacer y servir, con orden y la disciplina, parte fundamental del deporte. A lo largo de estos seis años no pudieron comprobarme ningún acto de corrupción, los resultados hablan”, sentenció Guevara, quien estuvo al frente de la institución en los Juegos de Tokio 2020 y París 2024.