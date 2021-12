La canadiense Leylah Fernández elogia a Garbiñe Muguruza y Paula Badosa

Monterrey (México), (EFE).- La canadiense Leylah Fernández, finalista del Abierto de Estados Unidos, destacó la progresión de las españolas Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, “jugadoras diferentes que enseñan al público que no hay una sola manera de jugar”.

Leylah, que reconoció que debe mejorar su juego para asentarse entre las primeras del mundo, elogió el elevado rendimiento en la temporada 2021 Garbiñe Muguruza, quien subió al tercer lugar del ránking, y Paula Badosa, octava, quienes alcanzaron las semifinales del torneo de maestras de Guadalajara y en el caso de Muguruza ganó el título.

“Son tremendas jugadores Paola y Garbiñe y es bueno ver diferentes jugadoras en el top 10, con diferentes estilos para enseñar al público que no hay una sola manera de jugar”, señaló, en referencia al tenis de las españolas.

La finalista del Abierto de Estados Unidos asume que debe progresar en todos los aspectos de su tenis. “Debo mejorar todo mi juego. Mejorar mi derecha, mi saque, mi volea, todo en un dos o tres por ciento para estar entre las 10 del ránking, entre las cinco, y un día en el número uno y ganar algún Grand Slam”, dijo a una pregunta de Efe.

Fernández, de 19 años fue una de las jugadoras de más crecimiento en la temporada 2021 en la que ganó el Abierto de Monterrey y alcanzó la final del Abierto de Estados Unidos, que perdió con la británica Enma Raducanu.

“Todavía no puedo aceptar esa derrota, pero aprendí lo que puedo enseñar al mundo y que puedo jugar contra las grandes”, dijo la canadiense, número 24 del mundo.

En febrero de 2022 Fernández volverá al Abierto de Monterrey, que ya ganó, y en el que debe enfrentarse con rivales como la rusa Anastasia Pavluchenkova, undécima clasificada, y la ucraniana Elina Svitolina, decimoquinta.

“Estoy contenta de jugar otra vez este torneo, es importante para mi. México es como mi segunda casa, en Monterrey gané mi primer título”, indicó.

Leylah insistió en que su meta es jugar en estadio grandes con personas que la apoyen a ella o a su contrincante y confía ganar en el 2022 más títulos y sumarlo al que tiene como profesional, en Monterrey, donde derrotó por 6-1, 6-4 a la suiza Viktorija Golubic.

La tenista reveló que trabaja con ahínco la parte física, lo cual le permitirá soportar las exigencias del tour de la WTA.

“Lo principal será estar sana todo el año”, concluyó”.