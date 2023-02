La canción icónica del fenecido Ex Menudo Ray Reyes fue interpretada por primera vez, luego de dos años, por Johnny, Miguel y Ricky 

Un momento muy emotivo para ellos, la familia de Ray Reyes y sus fans

San Juan, Puerto Rico) – Anoche en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico se celebró el concierto de Súbete a Mi Moto Tour y Guillermo Dávila. La apertura estuvo a cargo de los ex Menudo Johnny Lozada, Migue Cancel y Ricky Meléndez, quienes ante casa llena hicieron delirar a su fanaticada.



El momento más emotivo de su presentación fue cuando interpretaron la icónica canción de su compañero Ray Reyes, quien falleció hace alrededor de dos años de un infarto masivo. La última interpretación de “Si Tú No Estás” con el Súbete a Mi Moto Tour la realizó Ray Reyes antes de la pandemia en un concierto durante la gira en febrero de 2020 en Atlanta, USA.



Miguel realizó una breve introducción y dedicó el tema a la familia de Ray Reyes que estaba presente, sus fans y por supuesto a Ray: “(..) ya van más de dos años que el tema pues no se interpreta. Hoy con todo el respeto del mundo. Sé que nunca se escuchará de la forma que él lo interpretaba. Pero con todo respeto para sus familiares, para todos sus seres queridos, para todas sus fans, y con todo honor para ti Ray Reyes, por siempre Si Tú No Estás”.



Interpretaron el tema los tres haciendo voces armónicas. Mientras en la pantalla se veía un cielo con nubes y en el centro una estrella que simbilozaba a Ray. El público los acompañó; muchos lloraron y los gritos y aplausos no se hicieron esperar. Al final, Johnny, Miguel y Ricky se fundieron en un aplauso. “Mano, la verdad no sabía si íbamos a poder cantarla”, dijo Johnny.





El Súbete a Mi Moto Tour continúa su gira mundial. En marzo actuarán en varias ciudades de Colombia, seguirán a México para realizar una gira interna que comprenderá varias presentaciones, luego algunas ciudades de Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, entre otros lugares.



