La candidata demócrata Candace Valenzuela admite su derrota en Texas

Washington, (EFE News).- La demócrata Candace Valenzuela, quien aspiraba a ser la primera afro-latina en el Congreso de Estados Unidos, admitió este martes su derrota en la elección del Distrito 24 de Texas, y felicitó a su rival republicana, Beth Van Duyne, por su victoria.

“Ahora que casi todos los votos se han contado y ya no queda una senda, admito el resultado y congratulo a Van Duyne por su triunfo”, señaló Valenzuela, de ascendencia mexicana e hija de veteranos del Ejército.

“Sé de las luchas que encaran las familias y dí un paso adelante al postularme al Congreso porque las oportunidades por las cuales mi bisabuelo, mis bisabuelos y mis padres lucharon, las que me ayudaron a ir de una niña desamparada que dormía en una estación de gasolina a ser la primera en mi familia que fue a la universidad, han estado mermando por una generación”, escribió Valenzuela en su comunicado.

“Cuando dí el primer paso para postularme hubo quienes me dijeron que no podía hacerlo porque carecía de estatura política, y como madre y mujer de color no encajaba en la imagen de una funcionaria elegida”, agregó.

“Aún cuando no ganamos esta contienda, hemos forzado a quienes controlan el proceso político a tener que hacerse una idea nueva acerca de quién tiene derecho a participar”, continuó. “Hay mucho que hacer y abogaré incansablemente por nuestras escuelas y las familias trabajadoras en el norte de Texas”.

En las encuestas anteriores a la elección Valenzuela aparecía con una ventaja de unos siete puntos porcentuales sobre Van Duyne, quien ahora ocupará el puesto que dejó el también republicano Kenny Marchant que el año pasado anunció que no buscaría la reelección.

En el escrutinio casi final, Van Duyne recibió 167.523 votos, o el 48,8 % del total, frente a los 162.894 (47,5 %) de Valenzuela, en la contienda por un distrito que incluye gran parte del nordeste del Condado Tarrant y los vecindarios suburbanos entre Forth Worth y el norte de Dallas.

Van Duyne se había declarado triunfadora el miércoles después del Día de la Elección, pero la campaña de Valenzuela sostuvo hasta ayer que esa declaración había sido “prematura e irresponsable”.

Este lunes la campaña de Valenzuela cambió el tono e indicó que esperaba a ver algunos de los resultados de unos 12.000 votos provisionales pendientes.

Una semana después de las elecciones del pasado día 3, Valenzuela era una de la media docena de candidatos latinos que esperaban que se confirmase los resultados de los comicios, junto con los californianos Jimmy Gómez, Gil Cisneros y Mike García, y los neoyorquinos Antonio Delgado y Nicole Malliotakis.

