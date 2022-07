La cantante Dannah Garay cree que el jazz vive en México y encuentra un nicho

Ciudad de México, (EFE).- El jazz es un género que sigue vivo en México y que poco a poco se ha ido abriendo nicho en el mercado nacional, especialmente con mujeres como la cantante Dannah Garay, quien ha apostado por mantener vigente este tipo de música.

“Poco a poco se ha ido abriendo el nicho al mercado (para el jazz) aquí en este país, porque no es un género con el que hayamos crecido como en Estados Unidos”, dijo este lunes a Efe Garay en una conferencia de prensa donde anunció su concierto para el próximo 18 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México.

Garay, una artista que ha llevado el nombre de México a diferentes partes del mundo con su participación y trayectoria musical, consideró que la clave para que el mercado en el país se empiece a abrir a géneros como el jazz o la música clásica ha sido la globalización, gracias a las plataformas que ofrecen música en línea.

“El tener la oportunidad de que en tantas plataformas exista el acceso a toda esta música porque antes no lo había, antes era lo que te pone el radio es lo que escuchas, y lo que te pone la televisión abierta es lo que ves y lo que escuchas, y ahora la gente tiene la oportunidad de escuchar la música que quiera a la hora que quiera”, apuntó.

Señaló que la globalización “juega un papel muy importante” en el nuevo consumo y en los nuevos públicos que “están definitivamente” interesados ya en el jazz.

ABRIR CAMINO A LA MUJER EN JAZZ

Dannah Garay, quien se dio a conocer como una de las mejores cantantes del jazz mexicano cuando realizó el tributo a Nat King Cole “From you… to you”, presentará un nuevo show acompañada por la Big Band Jazz del maestro Tonatiuh Vázquez Vilchis, y la reconocida pianista mexicana Argentina Durán.

Esto, dijo, es muestra de cómo las mujeres se abren camino en géneros como el jazz y la música clásica.

“Definitivamente cada vez hay más mujeres instrumentistas, pero esta ola de mujeres instrumentistas y de mujeres compositoras, pues tiene en realidad, no mucho. O sea, sí, había habido algunas pioneras hace ya varios años, pero ahora cada vez es más fácil para nosotras abrirnos camino”, manifestó.

En ese sentido, Argentina Durán explicó que en cuanto a las mujeres pianistas el panorama es un poco distinto, pues todavía hay “muy poquitas mujeres pianistas”, por lo que considera que es mucha “responsabilidad” ser ejemplo para otras mujeres.

“Decirles que sí, podemos lograr nuestros sueños, que sí podemos alcanzar lugares importantes en la escena musical”, señaló.

Tanto Dannah como Argentina consideraron que han roto paradigmas al insertarse en campos que históricamente han sido dominados por hombres, además de que ser mexicanas también ha implicado un importante reto, pues han ayudado a abrir espacios inclusivos y diversos.

Además, reconocen que es bueno inspirar a otras mujeres a abrirse brechas y a buscar cumplir sus sueños.

“Yo creo que es importante que nos veamos como seres humanos y que busquemos inspirar a quien necesita inspiración (…) como a mí me inspiró Nat King Cole para empezar a cantar este género”, concluyó Garay.