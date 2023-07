La cantante mexicana Nunne presenta su primer álbum para “transmitir fuerza a migrantes”

Ciudad de México, (EFE).- Yosune Yáñez, más conocida como Nunne, presenta este viernes su primer álbum titulado “La Selenita”, que tiene como objetivo transmitir fuerza y apoyo a las personas que están emigrando y se sienten perdidas en un nuevo país, según declaró en una entrevista a EFE.

La artista nació en Ciudad de México, pero hace dos años y medio, debido a la pandemia, su familia se encontró con varios problemas económicos y se tuvieron que mudar a Montreal, en el sureste de Canadá, para empezar una nueva vida.

“Todas las canciones hablan de mi proceso de migración, de mi proceso de acoplarme a un lugar nuevo e intentar ser parte de una comunidad a la que no conozco”, expresó la artista.

Su álbum, compuesto por nueve canciones, no solo explora géneros clásicos del folclore mexicano, sino también otros como el bolero, el son cubano, el flamenco, la cumbia o el reguetón, lo que hace que su material “tenga pequeños acentos de cada género, pero no se amolde a ninguno en específico”, según detalló.

“Mis expectativas, como mi música, es que pueda resonar con la gente y que de una manera u otra pueda ayudarles a encontrarse a sí mismos, como así la música me ha ayudado a encontrarme a mí misma”, relató.

Desde pequeña, la artista siempre ha estado muy influenciada por la música porque sus padres estaban relacionados con ella.

“Tengo la música en la sangre porque mis papás se conocieron en una banda”, exclamó.

La artista reveló su deseo de colaborar con la cantante mexicana Natalia Lafourcade porque gracias a ella ha encontrado la inspiración en muchas de sus canciones.

ÁLBUM PARA SOÑAR

La cantante afirmó que el mensaje que quiere dar a todas las personas que escuchen el álbum es que sigan sus sueños y que disfruten el camino porque “te hace crecer como persona”.

Además, la artista de 21 años anunció que para promocionar su álbum tienen pensado hacer una gira por algunas zonas de Canadá como Toronto y Montreal en otoño.

Adentrándose en canciones del álbum, Nunne manifestó que “Náufragos”, una de sus favoritas del disco, le salvó de una crisis existencial que estaba teniendo tras migrar a Montreal.

“El primer disco no define tu estilo, te ayuda a encontrarte a ti mismo”, remarcó.

CONEXIÓN CON MÉXICO

Con raíces profundamente arraigadas a su país, la artista encontró en su música una forma de expresar el fuerte lazo emocional que la une a su tierra natal, tal como relata en su canción titulada “México”.

La artista compartió que en el álbum, más que dirigirse a una persona específica, se comunica consigo misma y con su país.

“Mi sueño es volver a México y hacer música con mi gente”, concluyó.