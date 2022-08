La central de Cincinnati ya roza el lleno para asistir al regreso de Nadal

Cincinnati (EE.UU.), (EFE).- El español Rafa Nadal regresará este miércoles a competir en Cincinnati cinco años después de su última participación en este torneo y la pista central del Lindner Family Tennis Center ya roza el lleno a un día del debut del mallorquín.

Tras renunciar al torneo de Montreal por unas pequeñas molestias físicas notadas mientras entrenaba el servicio, Nadal se estrenará en Cincinnati contra el croata Borna Coric, en un partido que se disputará en el programa nocturno de este miércoles y que marcará su regreso después de la lesión en los abdominales que le obligó a retirarse de Wimbledon.

La pista central del club de Cincinnati tiene un aforo de 11.000 espectadores y a un día del duelo entre Nadal y Coric solo quedaban unas 1.000 entradas en la plataforma oficial de venta.

Los asientos del primer y segundo anillo ya están completamente agotados y solo quedan entradas para las gradas más elevadas, a la venta a partir de 85 dólares.

Hay gran expectación en la ciudad de Ohio para volver a ver a Nadal, cuya última participación en este torneo se remonta a 2017.

El mallorquín conquistó el título en 2013 y cuenta este año con la posibilidad de recuperar la primera posición en el ránking mundial.

Para hacerlo, debe ganar el torneo y el ruso Daniil Medvedev, actual número 1 del mundo, no debe alcanzar los cuartos de final.

Eso sí, Nadal tiene claras las dificultades que conlleva regresar a competir tras un largo período de baja, y más por una lesión en una “zona peligrosa” como son los abdominales.

“Estoy feliz por estar de vuelta en Cincinnati después de unos años sin poder jugar aquí. Tuve una pequeña rotura en los abdominales y es peligroso. Los abdominales son una parte peligrosa porque en cada saque fuerzas mucho en esa zona”, aseguraba Nadal al llegar a Cincinnati.

“Estoy tratando de hacer las cosas bien, intentando ser un poco conservador. Espero estar listo”, agregó.

“Cuando regresas después de un poco de tiempo de baja tienes que tener en cuenta que las cosas no serán perfectas. No puedes esperar volver a un nivel fantástico desde el principio. Tienes que tener la humildad de luchar con las herramientas que tienes al comienzo para ganar el primer partido”, concluyó.