“La Chiqui de Málaga” abre este jueves el Festival de Flamenco de Miami

Miami, (EFE).- La bailaora Irene Lozano, “La Chiqui de Málaga”, abrirá esta noche el XIV Festival de Flamenco de Miami con el espectáculo “Las mujeres que habitan en mí”, un homenaje a la figura femenina y a su influencia en la vida y arte.

“Las mujeres que viven dentro de mí, aquellas cuyas vidas no he podido vivir y aquellas cuyas vidas he podido vivir”, explica Lozano en un texto de presentación del Festival 2023, en el que también actúan la bailaora y coreógrafa Sara Baras y el maestro de la guitarra flamenca Rafael Riqueni.

El plato fuerte de esta edición es “Alma”, un espectáculo de Sara Baras que fusiona el flamenco y el bolero y se presentará los días 17, 18 y 19 de marzo en el Centro Adrienne Arsht de Artes Escénicas.

Después de Miami, “Alma” estará en el New York City Center (23, 24, 25 y 26 de marzo) y en el Kennedy Center de Washington (29 y 30).

“Por las circunstancias de la vida y la profesión a la que me dedico desde los 4 años, hay muchos momentos como niña y mujer adolescente que no pude vivir, así como experiencias que me hicieron convertirme en adulta muy pronto”, señala Lozano sobre “Las mujeres que habitan en mi”, que se presenta en el Peacock Studio Foundation.

Nacida en 1971, Irene Lozano es uno de los mayores talentos de la nueva generación del baile flamenco y la crítica ha dicho de ella que teje los elementos tradicionales del flamenco, la danza moderna y el ballet de manera sofisticada y con coreografías llenas de matices.

Recientemente fue galardonada con el “Premio Desplante” en el Festival Internacional de Minas en España, uno de los reconocimientos flamencos más prestigiosos del mundo.

Lozano está actualmente radicada en Miami, donde ha hecho varias presentaciones, pero para el sevillano Rafael Riqueni (1962), un guitarrista y compositor considerado uno de los más grandes maestros de la historia de la guitarra flamenca, este será su debut en esta ciudad de EE.UU.

Riqueni dará el concierto de cierre del festival el 19 de marzo en la Thomson Plaza for the Arts, un lugar al are libre situado junto al Adrienne Arsht Center en el que interpretará temas de su nuevo disco “Herencia”, que sigue al “Parque de María Luisa”, álbum considerado por toda la crítica como una absoluta obra maestra.