La cifra de muertos por el derrumbe de edificio de Miami aumenta a 78

Miami, (EFE).- Los equipos de búsqueda y recuperación en el edificio derrumbado en Surfside, en Miami-Dade, han extraído durante la noche otros 14 cuerpos entre los escombros, con lo que se eleva a 78 la cifra de fallecidos por el siniestro ocurrido hace más de dos semanas.

En rueda de prensa ofrecida este viernes, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó que ahora son 62 las personas desaparecidas a causa del colapso parcial del edificio Champlain Towers South, mientras que los residentes localizados se mantiene en 200.

Asimismo, la regidora indicó que el número de víctimas mortales identificadas y sus familiares notificados ascendió a 47.

“Todos estos 78 seres queridos dejan familias devastadas. La magnitud de esta tragedia crece cada día y es un agujero horroroso”, reconoció la alcaldesa en el que es el décimoquinto día de labores entre los escombros del edificio residencial.

Levine Cava recordó que los Gobiernos estatal y local han dado el mayor número posible de recursos a los familiares y afectados, al igual que a los miembros de los equipos de rescate, uno de los cuales sufrió un accidente en la zona de desastre.

Según informaron hoy las autoridades, se trata de un oficial de policía que fue atropellado en el pie por un camión que operaba entre los escombros y que debió ser sometido a una cirugía aunque se recupera de forma favorable.

Entre las últimas víctimas identificadas figuran Juan Alberto Mora Jr., de 32 años; Ruslan Manashirov, de 36 años; Harold Rosenberg, de 52 años, y Gloria Machado, de 71 años, cuyos cueros fueron recuperados el pasado miércoles, así como Andrea Cattarossi, de 56 años, cuyo cuerpo fue extraído el lunes.

Asimismo, el Gobierno paraguayo informó el jueves la recuperación de “los cuerpos de tres connacionales”, de los seis paraguayos que quedaron sepultados, y que son familiares de la primera dama, Silvana López-Moreira, lo que hoy fue corroborado por la Policía de Miami-Dade.

Se trata de Sophía López-Moreira, hermana de la primera dama, su marido Luis Pettengill, y Luis López Moreira III, uno de los tres hijos del matrimonio. Los cuerpos fueron recuperados entre el miércoles y jueves

La madrugada del 24 junio, cuando colapsó una parte del Champlain Towers South, se hallaban también otras dos hijas del matrimonio y Lady Luna Villalba, una joven de 23 años que viajó como niñera de la familia.

Según informó el Gobierno de Paraguay, el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, viajará a Miami este junto a la primera dama.

La policía informó también de la identificación del matrimonio compuesto por Vishai Patel, de 42 años, y Bhavna Patel, de 36 años, cuyos cuerpos fueron extraídos el martes, así como de María Teresa Rovirosa, de 58 años, Deborah Berezdivin, de 21 años, y Juan Alberto Mora, de 80 años, recuperados el miércoles.

La demolición el pasado fin de semana de lo que quedó en pie del edificio residencial, ubicado en primera línea de playa, ha dado un nuevo ritmo a la operación de búsqueda, pues ahora los rescatistas tienen acceso a la totalidad del solar donde estaba localizado el edificio de más de 130 unidades.

La fiscal estatal Katherine Fernández Rundle informó que un gran jurado de Miami-Dade acordó investigar la seguridad en los edificios y este viernes además alertó sobre estafas relacionadas a la recaudación de fondos.

La auditoría ordenada a raíz de este suceso por el Gobierno de Miami-Dade a las edificaciones de más de 40 años motivó que la semana pasada fueran evacuados los 300 residentes de un condominio en North Miami Beach, no muy lejos de Surfside, a causa de problemas en la estructura y la instalación eléctrica.

Poco después de una semana, los habitantes han tenido hoy oportunidad de volver para, en grupos y por espacio de 15 minutos, entrar al Crestview Towers a recoger algunas pertenencias de la edificación de 156 departamentos, tal como han mostrado medios locales.

Según se supo hoy, el condominio no ha completado el proceso de recertificación obligatorio a los 40 años, tiene 18 violaciones no atendidas y cerca de 500,000 dólares en multas sin pagar.