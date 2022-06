La ciudad de Hidalgo recibirá un fondo de 7.5 millones de dólares para Payne Arena

Por José Luis B Garza

Hidalgo.-La ciudad de Hidalgo recibió una subvención por parte de Operadores de Lugares Cerrados (SVOG, por sus siglas en inglés) de 7,523,373 de dólares que se utilizarán en Hidalgo Payne Arena en Hidalgo.

El financiamiento proviene de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, siglas en inglés) después de que el Congreso aprobara la Ley “Save Our Stages” en 2020 para garantizar que los lugares de entretenimiento y música en vivo puedan recuperarse de las dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19.

“Nuestros centros comunitarios fueron algunos de los más afectados mientras luchamos contra COVID-19. Estoy orgulloso de que la Ciudad de Hidalgo reciba estos fondos para compensar lo que se perdió”, expresó el congresista Vicente González en un comunicado.

Al igual que con todos los centros de reunión de nuestra comunidad, estos son los lugares donde nuestra gente concurre para disfrutar de los mejores espectáculos y eventos en el Valle. Me enorgulleció ayudar a entregar estos necesarios fondos tpara el sur de Texas”.

“Gracias al Senador John Cornyn y al Congresista Vicente González por un trabajo bien hecho”, dijo por su parte el alcalde de la ciudad de Hidalgo, Sergio Coronado. “No hubiéramos podido hacerlo sin la ayuda de nuestros representantes federales. Estamos muy complacidos con la persistencia de nuestro Administrador de la Ciudad para asegurarse de que la Ciudad solicitó esos fondos. Somos afortunados de contar con el apoyo de los funcionarios del Concejo Municipal y nuestro personal dedicado para garantizar que este tipo de proyectos sean un éxito”.

“Payne Arena de Hidalgo seguirá siendo una excelente instalación de entretenimiento que alberga todo tipo de eventos en vivo, desde conciertos hasta Disney on Ice y muchos otros espectáculos”, dijo el administrador de la ciudad de Hidalgo, Julian J. González. “Continuará ofreciendo entretenimiento de primer nivel para toda la región”.

En 2021, la Ciudad de Hidalgo presentó una solicitud para los fondos de subvención federal y se consideró no calificada. Después, ese otoño, el senador de los Estados Unidos John Cornyn (R-TX) y el Congresista Vicente González (TX-15) abogaron en nombre de la Ciudad y después de una revisión adicional, recientemente obtuvieron estos fondos.

“A medida que los texanos se recuperan de los efectos de la pandemia, me complace que el programa de subvenciones creado por la Ley “Save Our Stages” ayude a garantizar que los lugares puedan continuar brindando beneficios culturales y económicos para sus comunidades”, dijo el senador John Cornyn. “Aplaudo esta inversión y continuaré haciendo todo lo posible para que el crecimiento económico en Hidalgo sea una alta prioridad”.

La ley bipartidista Save Our Stages proporcionó subvenciones de la Administración de Pequeñas Empresas para lugares independientes de música en vivo, organizaciones de artes escénicas en vivo o salas de cine afectadas por las órdenes de quedarse en casa de COVID-19.

Estas subvenciones brindaron el apoyo financiero necesario para mantener los lugares a flote, pagar a los empleados y preservar un sector económico crítico para las comunidades de todo Estados Unidos.