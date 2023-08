La ciudad mexicana de Chihuahua multará a cantantes de reguetón y corridos tumbados

Ciudad de México, (EFE).- La ciudad de Chihuahua, ubicada en el norteño estado mexicano del mismo nombre, prevé iniciar esta semana medidas en contra de canciones que “denigren a la mujer”, como el reguetón y corridos tumbados, y establecerá multas de entre 40.000 y 75.000 dólares (36.420 y 68.287 euros al cambio de hoy) a los artistas que las interpreten en vivo.

“Si bien es cierto que por un principio de libertad de expresión no podemos prohibir que se presenten en la ciudad grupos que interpretan este tipo de canciones donde se deja de ver a la mujer como un ser humano lleno de virtudes y a cambio se les sexualiza, denigra y las hace ver como un objeto, lo que sí podemos hacer es que las multas que se les impongan vayan dirigidas a los refugios de mujeres violentadas o a programas de prevención de la violencia”, dijo en un video publicado en Facebook la semana pasada Marco Bonilla, presidente municipal de Chihuahua capital.

En la ciudad ya sucede esto con los cantantes del género denominado narcocorrido, cuyas multas van destinadas a refugios y casas hogar de niños y adolescentes a quienes “en muchos casos” la violencia les arrebató a sus padres.

Bonilla, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), destacó que la violencia contra las mujeres ha llegado en el país y en el estado de Chihuahua a niveles que se puede considerar “una pandemia” y detalló que siete de cada diez llamadas que reciben en el 911 se relacionan con violencia familiar.

El alcalde consideró que eso no se puede permitir, al igual que no se debe normalizar el tratamiento denigrante, discriminatorio o excluyente de las mujeres en las letras de corridos tumbados o reguetón, dos de los géneros más escuchados en el país, especialmente el primero que vive desde hace algunos años una etapa de crecimiento e internacionalización.

“El espíritu de la reforma no es otro que dejar de normalizar y disminuir la violencia en contra de las mujeres, porque si la mujer está bien la ciudad estará bien”, justificó el mandatario municipal.

Las sanciones se aplicarán a quienes interprete canciones que promuevan la violencia contra las mujeres o propicien su denigración, y este tipo de multas podrán interponerse gracias a modificaciones en los reglamentos de Justicia Cívica y el de Diversiones y Espectáculos Públicos.

Se espera que este semana se publiquen en la Gaceta Municipal dichas reformas para que entre en vigor inmediatamente la nueva medida.

Debido al reciente y aplastante éxito de los corridos tumbados, políticos de varios estados del país trataron de prohibir los conciertos de este género.

Incluso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, creó una lista de éxitos musicales con la que buscó mostrar que hay artistas mexicanos que no fomentan un estilo de vida lujoso y lleno de excesos y violencia.

Aún así, el mandatario aseguró que él no busca prohibir este tipo de música.