La colombiana Osorio y la brasileña Haddad superan primera ronda en Monterrey

Monterrey (México), (EFE).- La tenista colombiana María Camila Osorio venció en sets continuos 6-3 y 7-6 a la polaca Magdalena Frech y superó la ronda de las 32 mejores en el Abierto de Monterrey, torneo 250 de la WTA que se juega en la capital del estado de Nuevo León, en el norte de México.

En el primer set Frech, 94 en el ránking, arrancó con confianza, rompió en el juego dos, pero la sudamericana reaccionó con fuerza, obtuvo rompimientos en el tres, siete y nueve; ganó la manga 6-3.

La tenista europea apretó en el segundo set, quebró en el undécimo juego, tomó ventaja 6-5, pero falló en su saque y la manga requirió de ‘tie-break’, en el que Osorio venció 8-6; 7-6 el set.

Asimismo, en el primer partido de la jornada, la brasileña Beatriz Haddad eliminó a la húngara Panna Udvardy en tres sets, 1-6, 6-1 y 7-5.

Poco antes la ucraniana Elina Svitolina, quien iba a debutar este martes en el Abierto de Monterrey, declinó participar en el torneo porque no quiso medirse a la rusa Anastasiya Potápova por el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania.

“Quiero anunciar que no jugaré mañana en Monterrey ni ningún otro partido contra tenistas rusos o bielorrusos; creo que la situación actual requiere de una clara posición de nuestras organizaciones”, explicó en un comunicado la número 15 del mundo.

Por su parte, la española Sara Sorribes también avanzó al imponerse a la rusa Kamilla Rakhimova.

En su partido Sorribes Tormo requirió de tres sets, 7-5, 6-7 y 6-1, para pasar sobre Rakhimova.

En el primer set, la paridad en el servicio de ambas tenistas se rompió hasta el octavo juego, cuando Sorribes no logró meter su primer saque, la rusa le quebró y se hizo con ventaja de 5-3.

La ibérica, número 36 mundial, respondió de inmediato con rompimiento en los juegos nueve y once, dio la vuelta al marcador, aventajó 6-5 y con su servicio se llevó la manga 7-5.

A las contendientes les costó mantener su servicio en el segundo set; la española quebró en el primero, tercero y quinto juego; la rusa lo hizo en el segundo, sexto, octavo y décimo.

Con el marcador 5-5, Rakhimova, de 20 años, y Sorribes, de 25, al fin pudieron meter su servicio, igualaron 6-6 y forzaron un ‘tie-break’ que ganó la rusa 7-2 y la manga por 7-6.

Sara Sorribes Tormo siguió descontrolada en el arranque del tercer set, sufrió pérdida de servicio en el primer juego, aunque recuperó ánimo al romper el segundo, el cuarto y el sexto; se colocó 5-1 y con su servicio se impuso 6-1.

La canadiense Leylah Fernandez arrancará la defensa de su título más tarde este lunes ante la eslovaca Anna Schmiedlova.

El abierto de Monterrey reparte una bolsa de premios de 235.000 dólares.