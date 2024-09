La colombiana Viancha se pierde el resto de Mundial Sub-20 por una fractura de clavícula

Bogotá, (EFE).- La delantera colombiana Karla Viancha, del Independiente Santa Fe, se perderá lo que queda del Mundial Femenino Sub-20 tras sufrir una fractura de clavícula en el partido inaugural, que las Cafeteras ganaron por 2-0 a Australia.

La jugadora de 18 años, que viene de ser subcampeona de la liga colombiana y es una de las grandes promesas de su país, se retiró del partido contra las Matildas al minuto 52 tras una recibir una fortísima falta en terreno contrario.

“Primero fue un golpe fuerte en la rodilla, donde tiene una ligera lesión del ligamento colateral medial. Lo otro es que en la caída sufrió fractura de clavícula. Desafortunadamente no podrá seguir, nos duele a todos”, expresó este lunes a periodistas el seleccionador colombiano, Carlos Paniagua.

El seleccionador recordó que la atacante es bogotana y se perderá así la oportunidad de volver a jugar ante el público de su ciudad con la selección cafetera en el torneo juvenil.

No obstante, manifestó que habló con la delantera y le dijo: “si acelera esto -afirmó señalándose la clavícula- va a tener una oportunidad en Copa Libertadores con Santa Fe porque no es tan grave”.

Igualmente recordó que Viancha no podrá ser reemplazada porque la competencia ya inició: “nos quedamos con 17 jugadoras de campo y tres arqueras”.

Colombia perdió también, dos días antes del arranque del torneo, a la centrocampista Daniela Garavito, de Millonarios, por lesión.

Igualmente se quedaron por fuera del torneo otras tres jugadoras lesionadas: la lateral Ana María Guzmán, del Bayern Munich, que sufrió una lesión de rodilla el año pasado, apenas está terminando de recuperarse, y dos jugadoras del Deportivo Cali, la central Stefanía Perlaza y la mediocampista Valerin Loboa.