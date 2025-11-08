25.9 C
Espectáculos

La comedia romántica ‘Nobody Wants This’ renueva para una tercera temporada en Netflix

By El Periódico USA
Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La comedia romántica ‘Nobody Wants This’ (‘Nadie quiere esto’) ha sido renovada para una tercera temporada en Netflix, anunció el coloso del entretenimiento en sus redes sociales.

La protagonista de esta serie, Kristen Bell, aparece en un vídeo publicado en X por la plataforma en el que va comunicando a sus compañeros de reparto, entre ellos Adam Brody, a través de videollamadas individuales que la serie regresa para una nueva entrega.

La renovación se produce dos semanas después del estreno de la segunda temporada de este proyecto, vagamente inspirado en la vida de su creadora, Erin Foster.

Protagonizado por Bell y Brody, la historia sigue a Joanne, una mujer agnóstica con un programa radiofónico sobre sexo y citas que se enamora de Noah, un rabino.

La segunda temporada siguió la evolución de esta relación tras haberse comprometido y contó con estrellas invitadas como Leighton Meester (‘Gossip Girl’), quien a su vez es esposa Brody en la vida real; o el ganador del Emmy Seth Rogen, quien también interpretó a un rabino.

