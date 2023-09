La Comisión Mexicana de Refugiados suspende las solicitudes en la frontera sur

Tapachula (México), (EFE).- La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) del Gobierno suspendió este miércoles de forma indefinida las solicitudes en la frontera sur del país, que vive una creciente oleada migratoria que ha saturado las peticiones de asilo.

De acuerdo con el personal de la Comar en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, la decisión ocurrió ante la saturación de los servicios que derivó en el desorden de un grupo de personas.

Las autoridades, que dependen de la Secretaría de Gobernación (Segob), acompañados de un traductor haitiano, anunciaron que no atenderían a más personas hasta nuevo aviso.

“Hubo varios intentos de poder ayudarles a ustedes, pero por la mala organización de parte de ustedes no se les va dar la atención hasta nuevo aviso, por lo que la información será publicada a través de la página de redes ‘El Jaguar’”, comentó uno de los funcionarios a los migrantes en el lugar.

La situación en la frontera refleja el repunte del flujo migratorio por México tras la caída inicial que provocó en mayo pasado la expiración del Título 42 de Estados Unidos, según reconoció el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Comar recibió un récord de casi 75.000 solicitudes de asilo en el primer semestre de 2023 y espera cerrar el año con una cifra inédita de 150.000.

Los solicitantes se quedaron este miércoles formados dentro de las vallas metálicas para no perder su oportunidad, aunque otros partieron ante la incertidumbre.

José Gutiérrez, migrante de Guatemala, denunció que desde hace cuatro días están esperando realizar sus trámites de registro mientras hay niños con hambre, sol, lluvias, y enfermos con mucha fiebre.

“Como adultos aguantamos, pero hay madres con niños. (Quisiéramos) las formas de organizarse e informar rápido”, comentó.

El edificio donde atiende la Comar quedó resguardado por la Guardia Nacional (GN) y la policía municipal.

Miriam, una migrante hondureña que lleva cuatro días esperando con su esposo y su nieto, consideró que la situación es complicada porque hay mujeres embarazadas, con niños y ahora tendrán que esperar el aviso de las autoridades mexicanas.

El secretario de Servicios Públicos de Tapachula, José Arturo Rojas, informó de un operativo para mitigar los estragos que está generando la aglomeración de personas.

Rojas reconoció que se han visto rebasados por las personas que acuden a realizar los diversos trámites.