La comunicación familiar y la salud mental

por el Dr Eduardo López Navarro

Para La Red Hispana

¿Sabías que una conversación puede ser el primer paso para resolver problemas de salud mental y recibir ayuda? Los expertos reconocen que para nosotros, los latinos, no siempre es fácil compartir emociones y sentimientos con miembros de nuestras familias, incluso con profesionales de la salud.

Pero la mala comunicación dentro de la familia con frecuencia conduce a serios problemas. Sin comunicación, la posibilidad de identificar los síntomas de lo que estamos sintiendo y la capacidad de expresarlo dentro de la familia, es esencial en poder identificar síntomas, reportar problemas, recibir ayuda y resolver esos problemas.

Aún mas, creo que es muy cierto afirmar que la mayoría de nosotros los hispanos, carecemos de un vocabulario de sentimientos. El decir “estoy triste,” “me heriste los sentimientos,” “me siento deprimido,” “estoy mal,” no son frases fáciles de compartir en familia y no se promueven.

Con frecuencia, compartir su estado de ánimo con otros hace sentir al locutor incómodo y al que lo escucha, incompetente.

Sin embargo, la expresión por medio del coraje y el enojo, sí se favorecen y se promueven. Muchas veces, el estar enojado es representativo de una fortaleza.

Esto es completamente falso, el enojo es un sentimiento secundario, el cual está cubriendo heridas emocionales no sanadas. Hablar a nivel de coraje no es comunicación, sino una forma de evitar la buena comunicación.

Si no aprendemos a desarrollar un vocabulario de sentimientos, no vamos a poder comprender lo que estamos sintiendo, y por ende, no podremos expresar cómo nos sentimos y pedir ayuda.

Mi recomendación:

– Enfócate en promover una comunicación basada en emociones y sentimientos.

– Enséñale a tus familiares a expresar lo que sienten, comenzando con la palabra “YO,”

inmediatamente seguida con un adjetivo que describa lo que tú sientes.

– Si logramos expresar lo que tenemos dentro a nivel de sentimientos, lograríamos fomentar la buena comunicación.

– Ya creado este vocabulario de sentimientos, podremos expresar lo que sentimos, sea depresión, ansiedad, enojo, frustración, ideas de suicidio, o cualquier otra situación. Y podremos contar con el apoyo de cada uno de los miembros de la familia, y encontrar la ayuda de profesionales de salud mental será una tarea más fácil.

La comunicación clara es clave en el poder corregir problemas de salud mental. Sea lo que sea, jamás temas hablar de lo que sientes con tu familia. Nunca sientas miedo de expresar tus emociones, y mucho menos, jamás te detengas en pedir ayuda.