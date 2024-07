La Conmebol abre expediente para aclarar responsabilidades en la trifulca de Charlotte

Charlotte (EE.UU.), (EFE).- La Conmebol informó que decidió abrir un expediente “para dilucidar la secuencia de hechos y las responsabilidades de los involucrados” en la trifulca entre jugadores de Uruguay y aficionados de Colombia ocurrida en las gradas del Bank of América Stadium de Charlotte (Carolina del Norte) tras la semifinal de la Copa América.

“Ante los actos de violencia ocurridos al término del partido entre las selecciones de Uruguay y Colombia, la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL ha decidido abrir un expediente para dilucidar la secuencia de hechos y las responsabilidades de los involucrados”, informó el organismo.

Tras el triunfo por 1-0 de Colombia contra Uruguay, los jugadores uruguayos Darwin Núñez, Ronald Araújo y José María Giménez saltaron a las gradas y se pelearon con unos aficionados colombianos que, según la Celeste, tuvieron una actitud agresiva hacia sus familias.

“En víspera de la final de nuestra Copa América queremos ratificar y advertir que no se tolerará ninguna acción que empañe una fiesta mundial del fútbol, en la cual están involucrados los protagonistas y la afición que estará presente en el estadio en una final vista por cientos de millones de espectadores en todo el mundo”, aseguró la CONMEBOL.

“Es inadmisible que un hecho como el ocurrido en esta ocasión, convierta la pasión en violencia. Por lo tanto, no se tolerará ninguna actitud que transgreda la competencia deportiva y el espectáculo más lindo del mundo que pertenece a toda la familia”, concluyó.

Batalla campal en Charlotte

Varios jugadores uruguayos, entre ellos Darwin Núñez, Ronald Araújo y José María Giménez saltaron a la grada para pelear con hinchas colombianos una vez finalizado el partido de este miércoles de semifinales de la Copa América entre Uruguay y Colombia.

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro hubo una trifulca entre jugadores de las selecciones en el círculo central, que se reprodujo rápidamente en la grada entre hinchas de los dos países.

Lo más sorprendente ocurrió cuando varios jugadores con Núñez al frente saltaron a la grada para implicarse en la pelea entre las hinchadas mientras les llovían objetos y líquidos.

Núñez, puños en alto en posición de pelea, recibió un puñetazo en la cara de uno de los aficionados de la cafetera.

La trifulca duró varios minutos mientras los esfuerzos de la policía eran inútiles para separar a los implicados.