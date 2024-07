La Conmebol homenajea a Di María: ¡Gracias de corazón Fideo!

Miami (EE.UU.), (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha querido rendir homenaje a Ángel di María, que el domingo jugará su último partido con la selección argentina en la final de la Copa América que disputará la Albiceleste contra Colombia, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Di María anunció el pasado 22 pasado de noviembre, tras vencer a Brasil en las eliminatorias, que la Copa América sería su última aparición con la selección argentina. Quiso que fuese el torneo continental, porque considera que la conquista del título en 2021 fue la clave del ciclo triunfal que ha seguido con el equipo de Lionel Scaloni

“La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera”, publicó en las redes.

‘Fideo’ ha mantenido su decisión pese a las peticiones del cuerpo técnico, sus propios compañeros y la afición, que en varios partidos de la Copa América ha coreado su apodo y le ha dedicado sonoras ovaciones cada vez que le sustituían o entraba en la cancha.

Ahora, la Conmebol se ha sumado con un homenaje colgado en las redes sociales, encabezado con la frase: ¡Gracias de corazón, ‘Fideo’! y un vídeo de minuto y medio con imágenes de su carrera y una emotiva narración:

“Angelito corazón. Que se ganó un lugar en el corazón de la gente. Que nos hizo latir cada partido como nadie, hasta el infarto. Que entregó el corazón en cada jugada. Que endureció el corazón en las malas y lo abrió, abriendo defensas como solo él sabe hacerlo. Que la tocó el de todos, luego de ganar la Conmebol Copa América. Que siempre tuvo la corazonada de que iba a meter un gol en la final del mundo. Que hoy nos rompe el corazón por despedirse de la selección argentina, pero que nos deja grabados a todos que para levantar los brazos no hay que bajarlos nunca. Gracias Fideo, de corazón”, relata.