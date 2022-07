La culpabilidad de Griner “no afectará” a los esfuerzos por devolverla a EEUU

Washington, (EFE).- La admisión de culpa de la baloncestista estadounidense Brittney Griner, que se ha declarado culpable de posesión y contrabando de drogas ante un tribunal de Moscú, no tendrá ningún impacto sobre las negociaciones para traerla de vuelta a Estados Unidos, aseguró la Casa Blanca.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para traer a Brittney Griner de vuelta a casa a salvo”, dijo la portavoz del Gobierno, Karine Jean-Pierre, durante su rueda de prensa diaria.

Jean-Pierre no quiso valorar la estrategia legal de la atleta al declararse culpable y se limitó a asegurar que EE.UU. lleva meses trabajando con Griner y su equipo.

La baloncestista lleva desde el pasado febrero detenida en Rusia por viajar con aceites de hachís para vapear, una sustancia prohibida en ese país.

Griner admitió este jueves todos los cargos pero aseguró que no tenía ninguna intención de cometer un delito, según la agencia rusa Interfax.

La atleta pidió ayuda expresa al presidente estadounidense, Joe Biden, en una carta que el mandatario recibió este lunes y que, según la portavoz, le conmovió profundamente.

En respuesta a la carta, Biden habló con la esposa de Griner para asegurarle que trabajaba por su liberación y le escribió una carta a la propia detenida, que le ha sido entregada hoy en Moscú.

La Casa Blanca considera que Griner se encuentra “detenida injustamente” por la Federación Rusa, al igual que Paul Whelan, un ciudadano estadounidense que fue arrestado en Rusia en 2018, acusado de espionaje, y al que también tratan de liberar.

La detención de Griner coincidió con un momento de máxima tensión entre Washington y Moscú, cuando Rusia amasaba tropas en la frontera con Ucrania y Estados Unidos avisaba de la inminente invasión de este país que finalmente ordenó el presidente ruso, Vladímir Putin.